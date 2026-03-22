Sa Font reabre en Santa Eulària con un espacio renovado, nuevos productos y descuentos especiales

El supermercado Sa Font reabre sus puertas en Santa Eulària este martes 24 de marzo con un espacio renovado y una propuesta comercial reforzada para seguir siendo uno de los establecimientos de referencia de la zona. Situado en la carretera de Cala Llonga, el supermercado inicia esta nueva etapa con nuevos productos, mejores precios y una oferta pensada para mejorar la experiencia de compra tanto de residentes como de visitantes.

Mapa de ubicación del Supermercado Sa Font.

Con motivo de la reapertura, Sa Font ha lanzado una promoción especial del 20% de descuento en toda la carnicería durante la primera semana. Se trata de una de las secciones más destacadas del establecimiento, atendida por profesionales que asesoran al cliente y ofrecen cortes de primera calidad para el día a día, celebraciones o comidas especiales.

Una reapertura con más variedad y una apuesta clara por la calidad

Uno de los grandes atractivos de Sa Font es su equilibrio entre producto fresco, surtido especializado y atención cercana. A su reconocida carnicería se le suman los pollos asados preparados al momento, una opción práctica y sabrosa para quienes buscan comida lista para llevar sin renunciar al sabor casero.

El supermercado refuerza además su apuesta por una compra adaptada a diferentes estilos de vida y necesidades alimentarias. En sus lineales, los clientes pueden encontrar una amplia selección de productos ecológicos, veganos y gourmet, además de referencias bio, snacks saludables, bebidas vegetales y productos sin gluten o sin lactosa.

Los pollos asados de Supermercado Sa Font son una opción práctica y sabrosa. / Juan F. Tur

Sabor local y productos para el día a día

La oferta de Sa Font también incluye frutas y verduras frescas, artículos de limpieza e higiene y una cuidada selección de productos locales de Ibiza. Entre ellos destacan marcas como SAL de IBIZA, Frutos Secos Ibiza, Exquisite y Oh My Chips!, que aportan un valor añadido a una compra diaria cada vez más orientada a la calidad y al origen del producto.

Con esta reapertura, Sa Font refuerza su vocación de servicio y consolida una propuesta que combina cercanía, variedad y buen producto en un entorno pensado para hacer la compra de forma más cómoda.

Supermercado Sa Font. / Supermercados SAVIDA

Supermercados SAVIDA sigue creciendo en Ibiza

Sa Font forma parte de Supermercados SAVIDA, una red que cuenta ya con cinco establecimientos en la isla: Super Sa Font, Super Can Guasch, Can Pep Tixedó, Super Rocamar y Super del Mar. Con esta red comercial, SAVIDA continúa consolidando su presencia en Ibiza con supermercados orientados al producto fresco, la atención personalizada y una experiencia de compra adaptada a las necesidades de cada cliente.