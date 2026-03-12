Beso Beach refuerza su compromiso solidario aportando 24.000 euros a Aemif

Beso Beach continúa proyectando su faceta más solidaria y ha entregado esta semana un cheque por valor de 24.000 euros a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif), superando así los 40.000 euros aportados a diferentes causas sociales en el último año. La representante de la empresa, Judith Masoni, ha visitado las instalaciones de Aemif, donde se ha reunido con su presidente, César Castelló, y ha podido conocer a varios de los usuarios que reciben atención en el centro.

Germán Rodríguez, con Esclerosis Lateral Primaria, con el fisioterapeuta.

«Estamos muy agradecidos con esta aportación, que podría permitirnos, por ejemplo, contratar a un fisioterapeuta durante todo un año», ha señalado Castelló, quien ha destacado la importancia de las aportaciones privadas para mantener la actividad de la asociación.

Sesiones de logopedia en Aemif.

Apoyo incondicional a los enfermos de ELA

Apoyar a las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas, especialmente la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se ha convertido en una de las prioridades solidarias de Beso Beach en los últimos años. Desde la empresa recuerdan que muchas de las ayudas públicas anunciadas para pacientes con ELA no han llegado. Por ese motivo, han decidido mantener esta misma causa solidaria hasta que esas ayudas se hagan efectivas.

«Cuando a una persona le diagnostican esta enfermedad sabe que no hay vuelta atrás, que sólo puede ir a peor», reflexiona Masoni. «Es una situación muy dura, con una degeneración muy rápida. Por eso creemos que es fundamental ofrecer acompañamiento tanto a los enfermos como a sus familias, y asociaciones como Aemif hacen un trabajo increíble».

El presidente de Aemif recuerda que el funcionamiento anual de la asociación supone un coste cercano a los 1,2 millones de euros. «El 80% del gasto lo cubren las instituciones públicas a través de subvenciones, pero el 20% restante, que es mucho dinero, debemos conseguirlo mediante aportaciones privadas. Y esta de Beso Beach es muy importante para nosotros», explica.

La asociación no sólo presta apoyo a personas con ELA, sino también a pacientes que han sufrido ictus o que padecen esclerosis múltiple, lesiones medulares u otras enfermedades neurodegenerativas.

Germán Rodríguez es usuario de Aemif desde hace casi cuatro años. Recuerda bien el momento en el que recibió su diagnóstico de Esclerosis Lateral Primaria. «Cuando me lo dijeron me encontré totalmente perdido. Al salir del hospital deberían darte un manual sobre qué hacer a partir de ese momento, informarte de cómo es la vida con una discapacidad… pero no es así», explica.

Encontrarse con Aemif cambió esa sensación de desorientación. «Me ayudó muchísimo», asegura desde la silla de ruedas que hoy le permite moverse con mayor autonomía, y que consiguió a través de ELA Baleares, otra asociación con la que Beso Beach colabora anualmente. Para él, el centro se ha convertido en una segunda casa. Allí recibe dos sesiones de fisioterapia a la semana, además de terapia ocupacional y neuropsicología «para mantener el cerebro activo».

Como Germán, entre 135 y 140 usuarios encuentran en Aemif un apoyo fundamental que muchas veces no ofrece el sistema sanitario público. «Tras el diagnóstico, la vida cambia por completo. Puedes decidir quedarte esperando o intentar tener la mejor calidad de vida posible», resume.

La aportación a Aemif se suma a otras acciones solidarias impulsadas por Beso Beach a lo largo del último año somo los 5.000 euros recaudados en iniciativas como el desfile solidario celebrado en Beso Ibiza o la venta de botas solidarias (que han comprado personalidades como Rafa Nadal, Sebastián Yatra o Ronaldo), 10.000 euros para ELA Baleares a través de Fundació La Caixa gracias a la regata solidaria y 3.000 euros para la Asociación de Familiares de Alzheimer de Baleares (FAIB). La compañía prevé además celebrar este año la tercera edición de su regata solidaria, con la que continuará apoyando estas causas.