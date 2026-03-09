Gara Arias y Pepe Barroso protagonizan la propuesta más romántica de joyas RABAT

Gara Arias y Pepe Barroso son los protagonistas de una historia de amor mágica junto a RABAT Bridal. Una exquisita propuesta de joyas que simbolizan los lazos que perduran en el tiempo y las emociones más puras a través de creaciones pensadas para formar parte de los momentos más importantes de la vida.

Entre las colecciones protagonistas se encuentra RABAT Poetic, aportando una mirada delicada y emocional, donde cada joya evoca la belleza de los gestos íntimos y las promesas compartidas. Esta colección representa la lírica del amor eterno hecha joya. Piezas elaboradas con oro y diamantes que destacan por su geometría precisa y borde de ángulo recto, dando vida a creaciones de armoniosa precisión.

RABAT You & Me celebra la unión de dos almas a través de alianzas dobles que se entrelazan con una naturalidad elegante y simbólica. Sus diseños combinan el oro con la luz de los diamantes, trazando un diálogo perfecto entre modernidad y tradición. Cada pieza representa la fuerza del vínculo compartido: dos anillos con personalidad, creando una joya que refleja la armonía, la complicidad y el equilibrio que definen a las grandes historias de amor.

El lenguaje nupcial se filtra de forma natural, reflejando la forma de la pareja de entender el compromiso. Ambos describen la manera en la que entienden la celebración de los momentos significativos: cercana, personal y compartida. Como explica Pepe: “Lo que nos hemos planteado siempre al final es incluir a todas las personas con las que nos hemos rodeado y nos han acompañado en este viaje. El tener ciertos detalles que podamos compartir con ellos a lo largo de la ceremonia creo que es algo muy importante para nosotros”. Gara coincide, destacando que cualquier concepto que imaginen juntos tiene un sello propio: “El estilo… ya lo haría muy nuestro. Y realmente la gente que nos tiene cerca ya sabría que ese estilo es muy nuestro”.

Esa misma conexión con lo emocional aparece en los pequeños gestos cotidianos. Como comenta Pepe, “algo que siempre me gusta que me acompañe es mi perfume y son olores que a mí me gustan mucho y que siempre me transmiten un poco llevar la casa vaya donde vaya”. Una reflexión que se alinea con la esencia de las joyas que protagonizan esta selección: piezas que acompañan, que evocan recuerdos y que se convierten en parte de la identidad de quien las lleva.

RABAT Bridal es una oda a la emoción, la complicidad y el compromiso eterno. Joyas concebidas para encapsular en su brillo eterno los lazos más puros y los momentos mágicos que los acompañan. Creaciones que celebran, no solo el inicio de un camino compartido, sino también todo aquello que se construye con el paso del tiempo.

RABAT, que actualmente se ha consolidado como un referente en España dentro del sector del lujo, nació en un pequeño taller joyero en Badalona que la familia Rabat abrió en 1977. Actualmente RABAT está presente en Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Ibiza y Sevilla, donde se puede disfrutar de una mágica exposición de joyas, diamantes, gemas y relojes de las más prestigiosas firmas internacionales. RABAT dedica la mayor profesionalidad y exigencia en la selección de cada gema, y esto se refleja en la elegancia y frescura que respiran las joyas RABAT. Para destacar su compromiso como empresa que promueve las prácticas responsables, éticas y sociales en la cadena de suministro de joyería, RABAT es miembro del Responsible Jewellery Council (RJC).