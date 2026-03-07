Marc Rahola Matutes: «RAMAT refleja mis batallas, mis cicatrices y mi trayectoria desde 2009 hasta hoy»

Casi le doy más importancia a la parte cultural que a nada. Esto es más importante que si un negocio gana más o menos»

Para Marc Rahola Matutes RAMAT (acrónimo de sus apellidos) es el resultado natural de un camino. Tras años de crecimiento empresarial ha decidido poner orden y sentido a los diferentes productos de su entramado empresarial.

¿Cómo explicaría qué es RAMAT?

Es la consecuencia de una trayectoria. Empecé trabajando en la empresa familiar, en Palladium, del 97 al 2009, tras esos años, tenía ganas de probarme a mí mismo, de ver si sabía hacer otra hostelería con la que conectaba más, tipo boutique, centrada en los detalles y en las pequeñas cosas.

Así nació su primer hotel, Ocean Drive Ibiza.

Sí y, a partir de ahí, fui creando conceptos y procesos. En su momento lo llamábamos OD Group porque iba creciendo, pero con el tiempo, en el buen sentido, se fue complicando: más marcas, más líneas, más asociaciones, decisiones como la compra que hicimos en The Concept Hotels. Llegó un momento en el que el nombre de Concept Hotel Group se quedaba corto y confuso.

Y ahora, con los años ha llegado el momento de aglutinar los productos en RAMAT.

OD Group no dejaba de ser un producto y RAMAT refleja mis batallas, mis cicatrices, el trayecto desde 2009 hasta hoy. Explica de dónde vengo, es una plataforma y un legado para mis hijas.

Entonces, ¿lo plantea como legado familiar?

Totalmente. Me siento joven, pero ya tengo una madurez como empresario. He pensado que en estos próximos 15 o 20 años de intensidad que puedo tener es importante ordenar, explicar, dejar un marco. Una de mis hijas ya tiene 24 años y no trabaja en la empresa, estoy muy contento de que se establezca por su cuenta, pero si el día de mañana quieren continuar, que exista una estructura y una historia contada de forma clara.

¿Qué le gustaría legar a sus hijas?

Que recuerden de dónde vienen y que hay que hacer cosas con sentido. Junto a mi mujer, hemos coleccionado arte y participamos en numerosos proyectos culturales. Hemos creado la fundación SAL, que son las iniciales de nuestras hijas: Stela, Alexia y Laura. Y estoy vinculado a la asociación de amigos del MACE. Si me preguntas por legado, casi le doy más importancia a la parte cultural que a nada. Esto es más importante que si un negocio gana más o menos. Creo que hay que ser agradecido, compartir y ayudar. Siempre estaré agradecido a mi isla y donde voy, soy un embajador de Ibiza.

¿Qué empresas y marcas integra RAMAT?

Todas las que hemos creado y las que vengan. Los productos se explican por sí mismos: OD Hotels, con Ocean Drive, Ryans, Mongibello, The Concept Hotels, A:B:C y The White Angel, también asociaciones y participaciones que se han ido sumando.

¿El cliente final va a notar cambios? ¿Cambiarán los nombres de los hoteles, por ejemplo?

Esta es la pregunta que me hizo mi madre y la respuesta es no. Los hoteles seguirán siendo lo que son y como se llaman. Ocean Drive seguirá siendo Ocean Drive dentro de OD Hotels. Lo que hemos cambiado es el paraguas corporativo, antes había demasiada confusión entre nombres parecidos y marcas distintas. Con RAMAT damos protagonismo a los productos.

¿Por qué es importante este paraguas?

Pensamos en global. El cliente final no es el único. Las empresas crecen, tienen socios, inversores, trabajan con bancos... Está el B2B (negocios entre empresas) con agencias, compras o socios. Todos ellos tienen que entender que hay una plataforma detrás, con sinergias reales. Nuestros sistemas informáticos, la contabilidad o la forma de trabajar, son unitarios. Cada marca tiene su plan de trabajo y de desarrollo, y RAMAT es el marco que permite crecer con coherencia y soporte. Se trata de una base corporativa que da servicio a todas las marcas y a las que vengan.

Hablando de lo que pueda venir ¿qué proyectos están en marcha?

Estamos muy activos. Abriremos un Ryans en Londres, otro en Sevilla, un Ocean Drive en Málaga, Granada y Sevilla. En Ibiza, estamos ultimando un nuevo hotel de Concept Hotel Group que se llamará Acapulco, una nueva marca.

La marca OD Hotels apuesta por integrar la vida del barrio en los hoteles. ¿Cómo lo logran?

En OD Hotels siempre ha sido así, pero con este mundo digital y la sobreinformación, hemos redoblado la semántica para que se entienda mejor. Por eso hemos creado el concepto ‘Neighbormood’ para poner en contexto lo que hacemos como talleres, acciones con asociaciones, iniciativas inclusivas… En Ibiza, por ejemplo, organizamos talleres de hierbas ibicencas; en Barcelona, de la mona típica de pastelería; en Madrid, catas de cervezas. Muchas veces, cuando haces estos talleres, la mitad de los que acuden es gente del barrio. Nosotros queremos más viajeros que turistas, nuestra meta es ser menos hotelero y más embajada de un lugar.

Ryans y Concept tienen personalidades distintas.

Ryans es comunidad, el lobby es un lugar abierto para que la gente de la zona lo use y con propuestas para todo el mundo, como la hamburguesería 666 con precios democráticos. No por ser un hotel tiene que ser más caro. Los hoteles de Concept Hotel Group son más aspiracionales, pero muy abiertos, con música en directo a precios accesibles, por ejemplo, en los hoteles Paradiso y Grand Paradiso. Tenemos acuerdos con festivales Sonorama de Rivera del Duero para organizar la versión Sonorama en Ibiza, a través del que hemos traído a grupos de la talla de Arde Bogotá, Santero y Los Muchachos.

La cultura, y dentro de ella el arte, es también una pata importante en su vida.

Organizamos exposiciones, hemos desarrollado nuestros propios premios OD Art Awards y también publicamos la Ibiza Art Guide para promocionar artistas locales. Somos una empresa ibicenca y queremos impulsar la marca Ibiza fuera, esta guía está en todos los hoteles, en Barcelona o Madrid, por ejemplo. Intentamos ser embajadores de nuestra tierra.

De todo lo construido, ¿qué le hace sentirse más orgulloso?

De la lealtad de mi equipo. Gente con la que empecé y que sigue a mi lado como Miguel Ángel, Jorge, Pep Navarro, Teo, Jaime , Berta, Andrea, Cristian, Pablo, Defio, Thomas, Adrià, Natalia, Alejandro, Álvaro, Antonio, Marta… Que pasen los años y se mantengan con ilusión y pasión es un gran apoyo. Los productos tienen caducidad hay que reinventar constantemente y quien lo hace es el equipo.