¿Sabes qué tiene que ver el agua con la igualdad de género?

‘Agua y género’ es el lema que ha elegido este año Naciones Unidas para conmemorar el Día del Agua, el próximo el 22 de marzo. Con este motivo, el Club Diario de Ibiza organiza, con el patrocinio de Aqualia, la jornada 'Agua e igualdad de género' que se celebrará el miércoles 18 de marzo a las 11 horas en el Club Diario de Ibiza.

La jornada comenzará con la inauguración de la exposición de fotografía ‘Retratos del agua: mujeres Aqualia’, que muestra el trabajo de 17 mujeres en distintos puestos de trabajo y diferentes países del mundo.

A continuación, se celebrará la mesa redonda 'Agua e igualdad de género' que contará con la participación de Verónica Castelló, vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente del Consell Insular de Formentera; Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària; Sara Lobato, decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares y Mª Ángeles Polo, responsable del Departamento de Talento y Diversidad de Aqualia. La mesa estará moderada por Lina Borrás de administración Aqualia Baleares. Para concluir, los asistentes podrán participar en un aperitivo donde podrán intercambiar experiencias.

Programa jornada 'Agua e igualdad de género'

La entrada es libre hasta completar aforo, pero se recomienda inscribirse en este enlace.

Naciones Unidas y el agua

Naciones Unidas recomienda “adoptar un enfoque transformador y basado en los derechos, en el que se escuchen las voces de las mujeres y se reconozca su capacidad de acción”. Para esta organización “es fundamental que las mujeres estén representadas de manera equitativa en todos los niveles de liderazgo relacionados con el agua, y que participen en el diseño de cada tubería y en la formulación de cada política”. En su página web, con motivo del Día Mundial del Agua, apunta que “las mujeres deben impulsar el cambio en las cuestiones hídricas, en calidad de ingenieras, agricultoras, científicas, trabajadoras del saneamiento y líderes comunitarias”.

Además, Naciones Unidas pone el foco en “los lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias”.