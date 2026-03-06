Tu próxima oportunidad profesional empieza en Vibra Hotels

La temporada de 2026 empieza a tomar forma y Vibra Hotels ya está buscando a las personas que formarán parte del equipo este verano en Baleares. Para ello, la cadena celebrará sus próximas Jornadas de Encuentro el martes 18 de marzo en el Hotel Vibra Mare Nostrum, ubicado en Playa d’en Bossa.

Las jornadas se han organizado con éxito en varias ocasiones.

Vibra Hotels es la cadena líder del sector hotelero en Ibiza. Cuenta con más de 1.000 empleados y dispone de 38 hoteles y apartamentos en Ibiza, Menorca y Mallorca. Un proyecto sólido que no deja de crecer gracias a la mejora constante de sus establecimientos y a nuevas aperturas que refuerzan su apuesta por las islas. Ese crecimiento impulsa a la compañía a seguir sumando personas que comparten sus valores: somos familia, somos ágiles, somos servicio y somos ilusión.

Los candidatos deben reservar una entrevista en función de su perfil.

La compañía busca refuerzo en las áreas de recepción y administración, bar y restaurante, cocina, pisos y servicios técnicos, perfiles clave para la operativa de la temporada turística. «En Vibra Hotels estamos en lo que llamamos etapa talento centrados en desarrollarlo y cuidarlo. Apostamos firmemente por el desarrollo del talento tanto interno como externo, abriendo la puerta a nuevos profesionales que quieran formar parte de esta familia», explica Silvia Álvarez, directora Corporativa de la cadena.

La cita será una oportunidad para conocer a los responsables de cada departamento y a los equipos directivos, resolver dudas y optar por la vacante que encaje mejor con cada candidato. La jornada se organizará en dos turnos: el primero a las 10.30 horas y el segundo a las 12.00 horas, para facilitar una experiencia cercana y dinámica.

Más allá de cubrir puestos, la cadena destaca su apuesta por la estabilidad, la formación interna y el desarrollo profesional dentro de la empresa. Certificada como ‘Great Place to Work’, Vibra Hotels pone el foco en un entorno laboral excepcional, con la igualdad de oportunidades, el reconocimiento y el bienestar del equipo como pilares fundamentales de su cultura corporativa.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas en asistir a las Jornadas de Encuentro deberán reservar su entrevista en función de su perfil profesional, y completar el formulario disponible en vibrahotels.com/jornadas y enviando su currículum actualizado al correo: eventos.reclutamiento@vibrahotels.com. Tras la inscripción, recibirán un email de confirmación con la hora exacta de su entrevista. La fecha límite para la inscripción es el domingo 15 de marzo. Para cualquier duda o consulta, pueden contactar con el departamento de RRHH en el teléfono +34 971 30 40 78.

La cadena anima a todos los profesionales del sector, así como a quienes deseen iniciarse en el ámbito turístico, a participar en esta jornada que marcará el inicio de la temporada 2026.