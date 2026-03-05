Descubre cómo digitalizar y optimizar la gestión de tu negocio de hostelería

Stein Ibiza, Engineering Partner de HIOPOS, presentará las últimas innovaciones tecnológicas para la digitalización y optimización de la gestión en hostelería y food service. Se trata de una plataforma integral que conecta obrador y cocina, sala y back office mediante inteligencia artificial, que permite gestionar mejor las compras, pedidos automáticos y la digitalización de documentos permitiendo una gestión más eficiente y rentable.

La movilidad se consolida como uno de los ejes estratégicos de HIOPOS, impulsando la transformación digital de los negocios. / HIOPOS

Durante el salón Horeca Ibiza 2026, Stein Ibiza dará a conocer las novedades de las soluciones desarrolladas por HIOPOS para la digitalización y automatización de negocios de hostelería y retail. Estas soluciones integran en una única plataforma el punto de venta, la gestión de reservas, los pedidos en mesa y online, el control de cocina, kioscos de autopedido, gestión de efectivo y herramientas avanzadas de ERP y análisis en tiempo real, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Entre las principales innovaciones destacan la digitalización del obrador y la producción, las nuevas pantallas de cocina (KDS) para mejorar la comunicación entre sala y cocina y optimizar la gestión operativa del restaurante, así como la gestión inteligente de reservas 360º, integrada de forma nativa en el punto de venta y capaz de centralizar reservas procedentes de Google, WhatsApp, Voicebot o códigos QR.

El próximo 19 de marzo asiste al evento de presentación de las soluciones HIOPOS para hostelería y retail adaptadas a la normativa fiscal VeriFactu.

También se presentarán soluciones de digitalización de documentos mediante inteligencia artificial, una plataforma que automatiza la gestión de pedidos, albaranes y facturas, conciliando la información automáticamente, detectando desviaciones y actualizando costes, stock y contabilidad en tiempo real, lo que permite mejorar la organización del negocio y reducir tiempos de gestión.

Todas las soluciones HIOPOS están adaptadas a la nueva normativa fiscal Verifactu que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027.

Además, Stein Ibiza mostrará HIOPOS GO+, un nuevo terminal de punto de venta todo en uno que integra hardware y software en un único dispositivo, diseñado para agilizar las ventas, el control de caja y la gestión del negocio. El sistema está adaptado a la nueva normativa fiscal VeriFactu y al registro de empleados, y está especialmente pensado para establecimientos con necesidades operativas sencillas.

Presentación innovaciones

Lugar: Club Diario de Ibiza - Avenida de la Paz s/n.

Horario : El próximo 19 de marzo a partir de las 10 horas.

Una oportunidad para descubrir cómo digitalizar y optimizar la gestión de tu negocio con las últimas soluciones tecnológicas para el sector.¡No te lo pierdas y ven a conocer la solución ideal para tu negocio!