Rabat y Susana Abaitua, una alianza de talento y artesanía en los Premios Goya 2026

RABAT y Susana Abaitua aúnan su esencia para celebrar el cine español en la 40ª edición de los Premios Goya. Una velada mágica en la que la actriz, nominada a Mejor Actriz Protagonista por su interpretación en 'Un fantasma en la batalla', lució una selección excepcional de joyas de la firma.

En una de las noches más emblemáticas del cine español, Susana Abaitua vistió piezas únicas de RABAT Red Carpet y RABAT Diamonds, elaboradas artesanalmente en oro blanco y diamantes naturales. Creaciones excepcionales que, además de realzar su estilo, rinden homenaje al oficio, la precisión y la belleza atemporal de la alta joyería.

“Cuando se crea una joya, se crea vida: desde el primer boceto hasta el momento en que se luce, como en el cine, hay diferentes fases de cuidado, detalle y transformación. También tienen en común que son atemporales; es muy bonito pensar que una película siempre va a estar ahí y que una joya va a pasar de generación en generación”, reflexiona Susana.

La unión entre RABAT y Susana Abaitua subraya el vínculo natural entre la alta joyería y el séptimo arte: dos universos donde la artesanía, la emoción y el tiempo se entrelazan para dar forma a obras que perduran. “Creo que la relación entre el cine y la joyería está unida desde las fases y la creación”, añade la actriz. Al igual que las historias que nacen en la gran pantalla, las piezas de alta joyería están destinadas a trascender el paso del tiempo y convertirse en un legado inolvidable.

vicastur

RABAT, que actualmente se ha consolidado como un referente en España dentro del sector del lujo, nació en un pequeño taller joyero en Badalona que la familia Rabat abrió en 1977. Actualmente RABAT está presente en Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Ibiza y Sevilla, donde se puede disfrutar de una mágica exposición de joyas, diamantes, gemas y relojes de las más prestigiosas firmas internacionales.

RABAT dedica la mayor profesionalidad y exigencia en la selección de cada gema, y esto se refleja en la elegancia y frescura que respiran las joyas RABAT. Para destacar su compromiso como empresa que promueve las prácticas responsables, éticas y sociales en la cadena de suministro de joyería, RABAT es miembro del Responsible Jewellery Council (RJC).