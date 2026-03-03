Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Migración en IbizaPelea en centro de menoresFenómenos astronómicos en IbizaCadáver Formentera
instagramlinkedin

El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares abre sus de puertas en Ibiza

Quien lo desee puede recibir, el miércoles, 4 de marzo, asesoramiento personalizado y gratuito sobre cuestiones relacionadas con el alquiler y las comunidades de propietarios

Los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares atenderán gratuitamente el 4 de marzo en el Casal de la Igualtat de Ibiza

Los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares atenderán gratuitamente el 4 de marzo en el Casal de la Igualtat de Ibiza / CAFBAL

Redacción

Ibiza

El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares (CAFBAL) celebra el miércoles, 4 de marzo, una jornada de puertas abiertas en Ibiza, de consultas gratuitas y mantiene plazas disponibles para aquellas personas que quieran recibir asesoramiento personalizado y gratuito sobre cuestiones relacionadas con el alquiler y las comunidades de propietarios.

La sesión se desarrollará de 11 a 13.30 horas en el Casal de la Igualtat de Ibiza (Avinguda de la Pau, 3) y permitirá resolver dudas prácticas que afectan al día a día de propietarios e inquilinos de Ibiza. Entre las consultas que se atenderán figuran cuestiones como si un propietario puede subir el alquiler y en qué condiciones, qué trámites son necesarios para convertir un local en vivienda, si es obligatorio aceptar el cargo de presidente de la comunidad o cómo deben convocarse correctamente las juntas de propietarios para que sus acuerdos sean válidos. También se abordarán aspectos relacionados con las mayorías necesarias para aprobar obras o decisiones relevantes dentro de la comunidad, así como la interpretación y aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal.

El programa 'Lloguer Segur' del Govern balear tendrá además un protagonismo destacado, explicando sus requisitos, funcionamiento y las garantías que ofrece tanto a propietarios con viviendas vacías como a personas interesadas en alquilar con mayor seguridad.

La atención es gratuita, pero es necesario reservar cita previa llamando al 971 460 245 o escribiendo a secretaria@cafbal.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents