El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares abre sus de puertas en Ibiza
Quien lo desee puede recibir, el miércoles, 4 de marzo, asesoramiento personalizado y gratuito sobre cuestiones relacionadas con el alquiler y las comunidades de propietarios
Redacción
El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares (CAFBAL) celebra el miércoles, 4 de marzo, una jornada de puertas abiertas en Ibiza, de consultas gratuitas y mantiene plazas disponibles para aquellas personas que quieran recibir asesoramiento personalizado y gratuito sobre cuestiones relacionadas con el alquiler y las comunidades de propietarios.
La sesión se desarrollará de 11 a 13.30 horas en el Casal de la Igualtat de Ibiza (Avinguda de la Pau, 3) y permitirá resolver dudas prácticas que afectan al día a día de propietarios e inquilinos de Ibiza. Entre las consultas que se atenderán figuran cuestiones como si un propietario puede subir el alquiler y en qué condiciones, qué trámites son necesarios para convertir un local en vivienda, si es obligatorio aceptar el cargo de presidente de la comunidad o cómo deben convocarse correctamente las juntas de propietarios para que sus acuerdos sean válidos. También se abordarán aspectos relacionados con las mayorías necesarias para aprobar obras o decisiones relevantes dentro de la comunidad, así como la interpretación y aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal.
El programa 'Lloguer Segur' del Govern balear tendrá además un protagonismo destacado, explicando sus requisitos, funcionamiento y las garantías que ofrece tanto a propietarios con viviendas vacías como a personas interesadas en alquilar con mayor seguridad.
La atención es gratuita, pero es necesario reservar cita previa llamando al 971 460 245 o escribiendo a secretaria@cafbal.com.
