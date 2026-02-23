En Ibiza hay un arquitecto que construye emociones, te contamos quién es

En Ibiza, donde la luz define los contornos del paisaje y el mar dibuja horizontes infinitos, hay arquitectos que construyen viviendas… y hay otros arquitectos que construyen emociones. Gabriel Olivera, arquitecto, constructor y alma creativa de Go+, pertenece a esta segunda categoría.

Con más de 36 años desarrollando proyectos en Ibiza, Gabriel Olivera se ha convertido en una figura clave en la arquitectura de la isla. Sus villas no solo se integran en el entorno: dialogan con él. Cada línea respeta la topografía, cada volumen busca la orientación perfecta, cada material honra la naturaleza que lo rodea. Sus proyectos respiran la esencia pura de Ibiza, esa mezcla de sobriedad, luz mediterránea y espiritualidad silenciosa que solo aquí cobra sentido.

El showroom de GO+ no es solo una exposición de materiales; es un recorrido emocional. / GO+

Para Gabriel Olivera, la arquitectura no es una cuestión de tendencia, sino de verdad. La piedra, la madera, el mármol o la cerámica no son simples revestimientos: son materia viva. Y es precisamente esa visión la que dio origen a Go+, un espacio único en la isla donde la construcción se convierte en experiencia sensorial.

En Go+, la materia habla

El showroom no es solo una exposición de materiales; es un recorrido emocional. Mármoles que capturan la luz como si fueran agua sólida, cerámica que evocan la tierra volcánica, maderas que transmiten calidez ancestral, piedras naturales que parecen contar historias milenarias. Cada textura, cada reflejo, cada sonido del espacio ha sido pensado para inspirar.

Gabriel olivera arquitecto. / GO+

Aquí, elegir materiales no es una decisión técnica, es un acto creativo. Gabriel Olivera defiende que cada proyecto es único porque cada cliente lo es. Diseñar un espacio es escuchar, interpretar y traducir una forma de vivir. En sus obras, la luz no solo ilumina: revela. El detalle no adorna: define. Lo funcional se transforma en arte, y la arquitectura se convierte en un estado de contemplación.

CanZol, una granja ecológica situada en el corazón de la isla

Esta mirada profunda hacia la isla no ha pasado desapercibida. Próximamente, Gabriel Olivera será parte de un reportaje de Netflix dedicado a la esencia de Ibiza, donde su visión arquitectónica y su conexión con la tierra ocuparán un lugar protagonista.

Y es que su universo creativo no termina en la construcción. Detrás de CanZol, una granja ecológica situada en el corazón de la isla, también está su firma. Un proyecto donde arquitectura, naturaleza y música conviven en armonía. Allí, la tierra se cultiva al ritmo del sonido; la música se convierte en abono y cada espacio parece latir con lo que crece.

En Can Zol, como en sus villas, todo respira. Todo está vivo. Gabriel Olivera representa una nueva forma de entender el lujo en Ibiza: un lujo consciente, conectado con la naturaleza, donde la belleza nace del respeto y la autenticidad. En un mundo que avanza deprisa, su arquitectura invita a detenerse. A sentir la luz. A tocar la materia. A escuchar el silencio. Porque en Ibiza, cuando la arquitectura es honesta, la isla responde.