Nobu Hotel Ibiza Bay recibe un nuevo reconocimiento internacional a su excelencia

ForbesTravelGuide.com («FTG»), la guía de referencia internacional que premia la excelencia y los máximos estándares de hospitalidad —y el único sistema de calificación global para hoteles, restaurantes, spas y cruceros de lujo—, acaba de anunciar sus Premios Estrella 2026, en los que Nobu Ibiza Bay conserva su prestigiosa calificación de Cuatro Estrellas. Este reconocimiento consolida a este hotel como uno de los destinos de lujo más destacados del Mediterráneo y subraya su consistencia, compromiso con la calidad y capacidad para ofrecer experiencias excepcionales año tras año.

Situado en la bahía de Talamanca, el resort de 152 habitaciones —90 de ellas suites— es reconocido por capturar la esencia más auténtica de la isla Blanca, combinando bienestar, alta gastronomía y un servicio impecable.

«Mantener por segundo año consecutivo la calificación de Cuatro Estrellas en la Forbes Travel Guide es un logro muy significativo para todo el equipo, que no solo valida nuestro compromiso con los más altos estándares de hospitalidad, sino que también refleja la constancia, dedicación y pasión con la que trabajamos cada día», afirma José Manuel Molina, director general de Nobu Hotel Ibiza Bay.

«En un destino tan competitivo como Ibiza, la excelencia exige una mejora constante —apunta Molina—. Nuestro desafío es evolucionar sin perder la esencia: ofrecer experiencias diferenciales, un servicio genuino y un ambiente que invite a nuestros huéspedes a sentirse como en casa, pero envueltos en la magia de la isla. Este reconocimiento nos impulsa a seguir elevando el listón, innovando y cuidando cada detalle para superar las expectativas de los viajeros más exigentes.»