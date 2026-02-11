Gara Arias y RABAT Diamonds: joyas para celebrar San Valentín que convierten cada momento en especial
RABAT presenta, junto a Gara Arias, una nueva y deslumbrante selección de joyas para celebrar San Valentín. Piezas que transforman el corazón en un icono cargado de emoción, luz y modernidad: un homenaje a los vínculos auténticos a través de nuevas creaciones RABAT Diamonds, elaboradas en oro y pavé de diamantes blancos.
La nueva propuesta de RABAT Diamonds reinventa el símbolo universal del corazón desde una mirada contemporánea, sofisticada y profundamente sensorial. Piezas en oro rosa de volúmenes XL —pendientes, collar y anillos de siluetas envolventes— se convierten en auténticas declaraciones de estilo que combinan frescura, fuerza y una feminidad elegante y rotunda. Las curvas del corazón evocan un infinito delicado, equilibrando presencia y una elegancia casi etérea.
Uno de los diseños más cautivadores es el collar de eslabones con un corazón central, concebido como eje visual de la pieza. La armonía entre contundencia y delicadeza lo convierte en un talismán contemporáneo, pensado para quienes desean llevar el amor como un gesto poderoso y poético a la vez.
Dentro de esta línea destacan los pendientes de oro rosa con eslabones de corazón y dos eslabones de pavé con diamantes de corazón, así como el collar cadena de oro rosa con eslabones de corazón y eslabón central de pavé de diamantes de corazón.
La selección se completa con nuevas creaciones en forma de ondas orgánicas, presentes en pendientes y pulseras elaboradas en oro rosa, blanco y amarillo. Sus líneas fluidas aportan un movimiento natural que envuelve la piel con un brillo sutil y armonioso, reforzando esa belleza íntima y emocional que define la propuesta.
En esta categoría destacan los pendientes de oro rosa ondulados con pavé de diamantes, la pulsera rígida ondulada de oro blanco con pavé de diamantes y la pulsera rígida ondulada de oro rosa con pavé de diamantes.
Con esta selección, Gara Arias y RABAT celebran un San Valentín mágico, luminoso y profundamente personal: una invitación a honrar el amor —en todas sus formas— a través de piezas que cuentan historias y acompañan momentos inolvidables.
