Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hoteles y eclipse solarTiburón en IbizaArroz de matanzas ganadorControl acceso parking centro salud
instagramlinkedin

Gara Arias y RABAT Diamonds: joyas para celebrar San Valentín que convierten cada momento en especial

Joyas para convertir este San Valentín en una fecha todavía más especial.

Joyas para convertir este San Valentín en una fecha todavía más especial. / RABAT

RABAT presenta, junto a Gara Arias, una nueva y deslumbrante selección de joyas para celebrar San Valentín. Piezas que transforman el corazón en un icono cargado de emoción, luz y modernidad: un homenaje a los vínculos auténticos a través de nuevas creaciones RABAT Diamonds, elaboradas en oro y pavé de diamantes blancos.

La nueva propuesta de RABAT Diamonds reinventa el símbolo universal del corazón desde una mirada contemporánea, sofisticada y profundamente sensorial. Piezas en oro rosa de volúmenes XL —pendientes, collar y anillos de siluetas envolventes— se convierten en auténticas declaraciones de estilo que combinan frescura, fuerza y una feminidad elegante y rotunda. Las curvas del corazón evocan un infinito delicado, equilibrando presencia y una elegancia casi etérea.

Uno de los diseños más cautivadores es el collar de eslabones con un corazón central, concebido como eje visual de la pieza. La armonía entre contundencia y delicadeza lo convierte en un talismán contemporáneo, pensado para quienes desean llevar el amor como un gesto poderoso y poético a la vez.

Dentro de esta línea destacan los pendientes de oro rosa con eslabones de corazón y dos eslabones de pavé con diamantes de corazón, así como el collar cadena de oro rosa con eslabones de corazón y eslabón central de pavé de diamantes de corazón.

La selección se completa con nuevas creaciones en forma de ondas orgánicas, presentes en pendientes y pulseras elaboradas en oro rosa, blanco y amarillo. Sus líneas fluidas aportan un movimiento natural que envuelve la piel con un brillo sutil y armonioso, reforzando esa belleza íntima y emocional que define la propuesta.

En esta categoría destacan los pendientes de oro rosa ondulados con pavé de diamantes, la pulsera rígida ondulada de oro blanco con pavé de diamantes y la pulsera rígida ondulada de oro rosa con pavé de diamantes.

Con esta selección, Gara Arias y RABAT celebran un San Valentín mágico, luminoso y profundamente personal: una invitación a honrar el amor —en todas sus formas— a través de piezas que cuentan historias y acompañan momentos inolvidables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents