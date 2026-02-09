Si utilizas herramientas eléctricas profesionales, tienes una cita en Ibiza

DeWALT presenta en las instalaciones de Servicios Palau SL sus últimas innovaciones en herramienta eléctrica profesional, la cita es los días 10 y 11 de febrero.

Servicios Palau SL anuncia la visita oficial del fabricante líder en herramientas eléctricas profesionales, DeWALT, que tendrá lugar los el martes 10 y miércoles 11 de febrero en las instalaciones de la empresa. Durante estas dos jornadas, clientes y visitantes podrán conocer las novedades más recientes de la marca, reconocida mundialmente por su calidad, durabilidad e innovación tecnológica.

Demostraciones para probar las herramientas

A lo largo del encuentro, los representantes de DeWALT ofrecerán demostraciones en vivo, mostrando el rendimiento y las capacidades de sus últimas soluciones para el sector profesional. Los asistentes tendrán la posibilidad de probar directamente las herramientas, resolver dudas técnicas y descubrir en detalle cómo estas innovaciones pueden optimizar sus procesos de trabajo.

Siguiendo la línea de colaboraciones anteriores entre ambas compañías, este evento se consolida como una oportunidad única para profesionales y aficionados, que podrán interactuar con especialistas del fabricante y conocer las tendencias más actuales en maquinaria, baterías y equipamiento de alto rendimiento.

Los profesionales pueden conocer en Servicios Palau las tendencias en maquinaria, baterías y equipamiento de alto rendimiento de DeWALT. / Servicios Palau

“En Servicios Palau SL nos enorgullece acercar a nuestros clientes las tecnologías más avanzadas del mercado. La visita de DeWALT refuerza nuestro compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio”, ha indicado la dirección de la empresa.

Servicios Palau invita a todos los interesados a asistir y disfrutar de dos jornadas dedicadas a la innovación, la formación práctica y el intercambio de conocimiento en torno a una de las marcas referentes del sector.