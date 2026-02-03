Esta es la autoescuela de Ibiza que compite por ser la mejor de Baleares

Si te vas a sacar el carné de conducir, tienes que saber que en Ibiza hay una autoescuela que sobresale por su número de aprobados. Una vez más, y ya van 5 años consecutivos desde que se tienen registros, una autoescuela ibicenca logra mantener el liderazgo en número de aprobados. Además, es la cuarta autoescuela con mayor número de alumnos aprobados en las Islas Baleares.

Ya están disponibles las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizadas al cierre de 2025. En esta estadística, si comparamos los datos de los años anteriores, el resultado del año pasado es muy similar al obtenido en los últimos 5 años. Las cifras demuestran que hay una autoescuela en Ibiza que es líder indiscutible de aprobados en Ibiza y es la cuarta autoescuela en las Islas Baleares. Y no solo mantiene la posición, sino que aumenta en más de un 22% el número de aprobados respecto al año 2024 con lo que afianza su ventaja sobre la segunda autoescuela de Ibiza, ya que duplicado el número de aprobados respecto a esta.

En 2025, Autoescuela Residencial ha aumentado en más de un 22% el número de aprobados respecto al año anterior. / Toni Escobar

Llega enero y la tradición marca que Autoescuela Residencial haga un resumen de su actividad en 2025. Esta autoescuela de Ibiza ha realizado a lo largo del 2025 numerosos cambios, mejoras y sorpresas. Autoescuela Residencial ha renovado la sponsorización de equipos deportivos como el Ibiza Volley Club, la Penya Esportiva Sant Jordi, el Ibiza Rugby Club o el vehículo de rallye que participa en la Pujada a Sa Cala así como en otras carreras de Baleares. Además, Autoescuela Residencial ha lanzado numerosas ofertas y promociones como el tradicional descuento a los alumnos de selectividad o las ofertas del Black Friday.

Autoescuela Residencial apoya a los estudiantes

Entre las acciones destacan el curso 'Mestral Conduce 2025', con el que los alumnos del colegio Mestral en Ibiza tienen acceso a la formación que Autoescuela Residencial imparte en el propio centro, un hecho que facilita que muchos alumnos puedan obtener su permiso de conducir antes de irse a la universidad.

Autoescuela Residencial cuenta con un descuento especial para los alumnos que aprueben selectividad. / Toni Escobar

En la misma línea, en junio Autoescuela Residencial lanzó un descuento especial dirigido a los estudiantes que se presentan a selectividad cada año. Sea cual sea la nota obtenida en EvAU, la autoescuela multiplica esta nota por 10 y la cifra obtenida se traduce el descuento que se aplica al precio de matrícula de cada alumno.

Las estadísticas de la DGT demuestran que la Autoescuela Residencial es líder indiscutible de aprobados en Ibiza y es la cuarta autoescuela en las Islas Baleares. Y no solo mantiene la posición, sino que aumenta en más de un 22% el número de aprobados respecto al año anterior 2024.

También, es tradición el vídeo promocional de los descuentos más agresivos del año, la campaña Black Friday que llega en noviembre para partir los precios y dejarlo todo al 50% de descuento. Noviembre es el mes por excelencia de rebajas y la Autoescuela Residencial siempre lo anuncia con uno o varios vídeos sorpresa, gestados durante meses para sorprender y divertir. En 2025, la colaboración de @clonmessi con Autoescuela Residencial ha sido el gancho sorpresa, el doble de Messi llegó desde Buenos Aires (Argentina) y trabajó mano a mano con la autoescuela para que todo el que quisiera pudiera tener una foto con su ídolo. Además, ha vuelto a ser imprescindible la colaboración de Adrián Cardona y Jesús Rumbo que ya son sello habitual de la casa.

El doble de Messi llegó desde Buenos Aires y trabajó mano a mano con Autoescuela Residencial. / Autoescuela Residencial

También ha habido momentos emotivos y altruistas como la celebración del 8 de marzo, el día Internacional de la mujer. En esta ocasión, Autoescuela Residencial quiso sorprender a Lourdes Marí Tur, la primera mujer en obtener el carnet de conducir en Ibiza. Un acto en el que recibieron a esta pionera para charlar con ella, conocer más sobre la historia de la conducción y su evolución y ofrecerle un ramo de flores y un flaó como muestra de gratitud hacia la mujer que abrió paso a muchas otras ibicencas.

Dirección Autoescuela Residencial Ibiza

Un equipo en constante crecimiento

El equipo de Autoescuela Residencial no para de crecer, con la llegada de tres nuevos profesores en 2025, ya son 20 los profesionales que lo componen. Ahora, la autoescuela pone a disposición de sus alumnos a 15 profesores de teórica y práctica, más 5 secretarias especializadas en atención al cliente y gestión de documentación.

Con motivo del Internacional de la mujer, Autoescuela Residencial quiso sorprender a Lourdes Marí Tur, la primera mujer en obtener el carnet de conducir en Ibiza, un mujer que abrió paso a muchas otras ibicencas.

No solo aumenta la plantilla, también los vehículos para realizar las clases prácticas y finalmente el examen para obtener el permiso de conducir. La última adquisición de Autoescuela Residencial ha sido una moto Piaggio Beverly de cambio automático para la obtención del permiso A2 en Ibiza. Un cambio que facilita el manejo del vehículo y que abre la posibilidad de acceso al permiso A para los conductores que después quieran optar a llevar una moto más grande sin ningún tipo de límite ni de cilindrada y de cambio de transmisión. Para la presentación de la nueva moto automática, Autoescuela Residencial apostó por una campaña publicitaria en radio con la voz del popular Pocholo que ya ha colaborado en distintas ocasiones con la autoescuela, y de su sobrino Bosco Blach Martínez-Bordiú exconcursante del famoso programa Supervivientes.

En Autoecuela Residencial cuentan con motos para obtener el permiso A. / JA RIERA

Obtener el permiso de conducir en Ibiza de forma fácil, divertida y al mejor precio

Como conclusión, una larga lista de acciones y colaboraciones que Autoescuela Residencial piensa y elabora de forma anual con la intención de acercarle a quien esté pensando en obtener el permiso de conducir en Ibiza de una forma fácil, divertida y al mejor precio. Todo ello con fantásticos resultados que no solo se demuestran en las estadísticas de la DGT, sino también en los comentarios de los conductores que ya han obtenido su permiso de conducir. Prueba de ello son los cientos de reseñas positivas que pueden leerse con una simple búsqueda en Google.

En definitiva, Autoescuela Residencial cuenta con unos resultados extraordinarios que se repiten y mejoran de forma anual sin dar opción a que se igualen sus cifras en Ibiza.