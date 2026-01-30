Talleres de Ibiza en la vanguardia de 2026

Asesoramiento en normativas, tecnología, marketing, software fueron los temas principales que abordó Recambios Ibiza en la Convención Millennium 2026, celebrada en el Club Diario de Ibiza. Unas 150 personas de los Talleres Millennium de Ibiza y Formentera acudieron a la presentación de las novedades 2026.

Recambios Ibiza congregó a unos 150 profesionales de los talleres de automoción de Ibiza y Formentera. / Sergio G. Cañizares

Durante la convención, Gabriel Árbol, responsable comercial de Recambios Ibiza, explicó algunas de las nuevas normativas entre las que destacó la de extracción de gases de escape. También detalló algunos de los puntos de la factura electrónica, que ya será obligatoria en 2027.

Gabriel Árbol, de Recambios Ibiza, en un momento de su intervención. / Sergio G. Cañizares

Formación en electromecánica y carrocería en Ibiza

La jornada se completó con la charla de Marc Rodà, responsable del programa Millennium a nivel nacional de Grup Eina, quien anunció las nuevas formaciones en electromecánica y carrocería a las que podrán acceder los talleres de coches Millennium durante 2026.

Marc Rodà, responsable del programa Millennium a nivel nacional de Grup Eina, durante su intervención en la convención organizada por Recambios Ibiza. / Sergio G. Cañizares

Los responsables de Recambios Ibiza ahondaron en el apoyo directo a los talleres Millennium con cursos de formación práctica en las últimas tecnologías, los mejores softwares especializados, imagen corporativa y marketing. Las herramientas que tienen al alcance los talleres Millennium de Ibiza y Formentera consiguen que la mécanica y la gestión se diferencien por su calidad y eficacia.

El humorista Goyo Jiménez actuará en exclusiva en Ibiza en 2026 para los profesionales de Talleres Millennium

Además, pertenecer al Programa Millennium tiene recompensa como la actuación de Leo Harlem en Ibiza. Este año, a través de Millennium Experience, se realizará el 10º Campeonato de Kars y una visita al circuito y museo de Fernando Alonso. Así como la actuación en exclusiva en Ibiza del humorista Goyo Jiménez.

Dirección Recambios Ibiza

Más de 80 talleres de Ibiza y Formentera

Una taller que forma parte del Programa Millennium tiene ventajas para los talleres de vehículos como estar cubierto por numerosos servicios: formación práctica, campus virtual, asistencia técnica, reparación de centralitas, software para el taller, aplicación de las nuevas normativas, plataformas informáticas para búsqueda de recambios, imagen corporativa, campañas comerciales, marketing y viajes y experiencias, entre otras. Impulsado por Recambios Ibiza, el Programa Millennium constituye la red de talleres por excelencia de Ibiza y Formentera, como lo acreditan los más de 80 talleres integrados.

Los asistentes disfrutaron de un cóctel tras la convención organizada por Recambios Ibiza. / Sergio G. Cañizares

Recambios Ibiza

Recambios Ibiza empezó su trayectoria en 1960 con una tienda y pequeño almacén en el centro de la ciudad de Ibiza donde con los años fueron creciendo y expandiendo la empresa hasta consolidarse en las Pitiusas como empresa líder en el sector de la automoción. En el año 2010 entró en el Grupo AD Parts, grupo de distribución de Recambios de Automóvil líder en Europa.

Actualmente disponen de un de más de 6.200 metros cuadrados en instalaciones y una flota con 35 vehículos de reparto, la sede central situada en Ibiza con puntos de venta en Santa Eulalia, San Antonio y Formentera y un almacén en Polígono Montecristo.

Recambios Ibiza Trabaja con más de 600 marcas pioneras en el sector automoción, todas ellas homologadas por AD Parts líder en gestión y distribución de recambios, grupo al que pertenecen.