Las Dalias refuerza la promoción de Ibiza en Fitur 2026 junto a las instituciones locales
El equipo de Las Dalias, el mercadillo más representativo de la isla, ha viajado a la feria turística para promocionar los valores que definen el destino: tradición, cultura, creatividad y autenticidad
Las Dalias ha estado presente un año más en Fitur 2026, la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid, consolidando su papel como uno de los grandes iconos culturales y turísticos de la isla y como un aliado clave en la promoción de Ibiza a nivel nacional e internacional.
Una importante representación del equipo de Las Dalias se ha desplazado hasta la capital para apoyar el estand de Ibiza y colaborar activamente en la difusión de los valores que definen el destino: tradición, cultura, creatividad y autenticidad.
Como mercadillo más representativo de la isla, Las Dalias es una pieza fundamental en la promoción del turismo ibicenco, participando año tras año en Fitur y trabajando de forma coordinada con las instituciones públicas.
Durante la feria, el equipo de Las Dalias compartió espacio y encuentros institucionales con representantes del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y del Consell d’Eivissa reforzando así la colaboración público-privada en la promoción turística de la isla.
La presencia de Las Dalias en Fitur responde a su compromiso continuado con Ibiza y con un modelo de turismo que pone en valor la identidad local, la tradición y la experiencia cultural como elementos diferenciadores del destino. Con esta participación, Las Dalias reafirma su papel como embajador de la esencia de Ibiza y como referente cultural imprescindible en las principales citas del sector turístico.
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- Buscando una solución para 'la playa más emblemática' de Ibiza: 'La ves y te dan ganas de llorar
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- Buscan a Pablo, un hombre de 66 años desaparecido en Ibiza
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Localizan al hombre de 66 años desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La discoteca de Ibiza en la que el cantante de Queen dio uno de los conciertos más recordados de la historia