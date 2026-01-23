Las Dalias refuerza la promoción de Ibiza en Fitur 2026 junto a las instituciones locales

Las Dalias ha estado presente un año más en Fitur 2026, la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid, consolidando su papel como uno de los grandes iconos culturales y turísticos de la isla y como un aliado clave en la promoción de Ibiza a nivel nacional e internacional.

Una importante representación del equipo de Las Dalias se ha desplazado hasta la capital para apoyar el estand de Ibiza y colaborar activamente en la difusión de los valores que definen el destino: tradición, cultura, creatividad y autenticidad.

Como mercadillo más representativo de la isla, Las Dalias es una pieza fundamental en la promoción del turismo ibicenco, participando año tras año en Fitur y trabajando de forma coordinada con las instituciones públicas.

Durante la feria, el equipo de Las Dalias compartió espacio y encuentros institucionales con representantes del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y del Consell d’Eivissa reforzando así la colaboración público-privada en la promoción turística de la isla.

La presencia de Las Dalias en Fitur responde a su compromiso continuado con Ibiza y con un modelo de turismo que pone en valor la identidad local, la tradición y la experiencia cultural como elementos diferenciadores del destino. Con esta participación, Las Dalias reafirma su papel como embajador de la esencia de Ibiza y como referente cultural imprescindible en las principales citas del sector turístico.