¿Eres odontopediatra y quieres trabajar en Ibiza? La clínica dental MAEX Fernández tiene una propuesta para ti
MAEX Fernández, la clínica dental de referencia en Ibiza, abre sus puertas a nuevos talentos en odontopediatría. Con más de 50 años de experiencia, este centro continúa reforzando su prestigio a nivel nacional e internacional
MAEX Fernández, la clínica dental de referencia en Ibiza, busca incorporar un/a odontopediatra para reforzar su área de odontología infantil. Con más de 50 años de experiencia, este centro líder en odontología e implantología avanzada en Baleares continúa creciendo para ofrecer el mejor servicio a miles de familias cada año.
En esta ocasión, la clínica ofrece una oportunidad profesional dirigida a especialistas en odontopediatría que deseen desarrollar su carrera en un entorno médico estable, innovador y altamente cualificado, con acceso a tecnología de vanguardia y protocolos clínicos avanzados. ¿Quieres conocer más detalles de MAEX Fernández?
Una clínica dental en Ibiza líder en odontología e implantología
En un sector sanitario cada vez más especializado y competitivo, solo aquellas clínicas dentales que combinan trayectoria, innovación tecnológica y excelencia médica consiguen consolidarse como auténticos referentes. En Ibiza, MAEX Fernández es una de ellas: en su medio siglo de trayectoria, ha logrado posicionarse como la clínica de confianza de miles de familias cada año.
Esta clínica dental de Ibiza se ha convertido en uno de los centros líderes en odontología e implantología avanzada, no solo en Baleares sino a nivel nacional e internacional. La calidad médica, la tecnología de vanguardia y una atención centrada en el paciente son los principales pilares de MAEX Fernández, que amplía ahora su equipo de odontopediatría.
Excelencia clínica con liderazgo internacional
Uno de los valores diferenciales de esta clínica dental de Ibiza es su equipo médico multidisciplinar, liderado por el doctor Alberto Fernández, referente internacional en implantología avanzada y regeneración ósea, con una amplia trayectoria docente y científica.
Bajo la dirección de Fernández, el centro ha desarrollado un enfoque clínico altamente especializado, incorporando los últimos avances en diagnóstico digital, cirugía guiada y tratamientos mínimamente invasivos, situándose a la vanguardia del sector odontológico.
Este liderazgo ha convertido al centro no solo en una clínica asistencial, sino en un entorno de aprendizaje continuo, donde el intercambio de conocimiento y la excelencia profesional forman parte del día a día.
Odontopediatría: la salud dental empieza en la infancia
Dentro de su apuesta por una odontología integral, MAEX Fernández refuerza ahora su área de odontopediatría, un pilar fundamental para garantizar la salud bucodental desde la infancia.
El centro busca incorporar un/a odontopediatra que quiera dar un paso adelante en su carrera profesional y empezar a formar parte de un equipo médico de primer nivel en un entorno clínico estable, innovador y con proyección.
Envía aquí tu candidatura:
Una oportunidad profesional única en Ibiza
La propuesta de MAEX Fernández para este nuevo profesional en odontopediatría va mucho más allá de un puesto asistencial. Algunos de los atractivos de esta oportunidad laboral en Ibiza son:
- Integración en una clínica líder, con más de 50 años de prestigio.
- Trabajo junto a un equipo médico altamente cualificado, con acceso a protocolos clínicos avanzados.
- Posibilidad de crecimiento profesional y formación continua, en contacto directo con referentes internacionales.
- Un entorno de trabajo colaborativo, donde prima la excelencia, el rigor médico y el trato humano.
- La oportunidad de desarrollar la carrera profesional en Ibiza, combinando calidad de vida y desarrollo profesional.
Profesionales con vocación que miran al futuro
¿Cuáles son los valores imprescindibles para este puesto de trabajo en Ibiza? MAEX Fernández busca profesionales con vocación por la odontopediatría, que tengan alta sensibilidad en el trato con los más pequeños y ganas de formar parte de un proyecto sólido, con valores claros y visión de futuro. "Cuidar sonrisas infantiles es también construir confianza, educación en salud y bienestar a largo plazo", apuntan desde la clínica dental de Ibiza.
Si quieres formar parte de uno de los proyectos odontológicos más consolidados y prestigiosos del país, envía tu candidatura y da el siguiente paso en tu carrera profesional.
Envía aquí tu candidatura:
Passatge de Balàfia, 1, Bajo. Ibiza, Islas Baleares
Teléfono: 971302138
