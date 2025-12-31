El socio estratégico que redefine el equipamiento para el sector turístico

Colecttel nace para dar respuesta al sector turístico, especialmente a hoteles: centralizar los servicios en un único proveedor, dar las soluciones necesarias para el correcto equipamiento de espacios dentro del establecimiento y, sobre todo, garantizar el cumplimiento de normativa en accesibilidad y categorización con el fin de crear experiencias únicas para el usuario.

Colecttel ha recibido el certificado CIEGE a la Gestión Excelente. / Fotos: Colecttel

En turismo, especialmente en hotelería y hostelería, la gestión de múltiples proveedores se complica y puede llevar a pérdidas de tiempo y gastos innecesarios. Por ello, es importante tener un estricto control sobre el equipamiento para obtener un máximo rendimiento y cumplir con los estándares de calidad. Como respuesta a esta realidad nace Colecttel, una marca creada para centralizar el suministro de equipamiento colectivo en el sector contract, simplificar la gestión y asesorar a los profesionales del sector. Todo mediante un único interlocutor y una plataforma diseñada para facilitar el seguimiento.

A tráves de su e-commerce, Colecttel permite acceder a un histórico organizado de pedidos y a una visión global del equipamiento del establecimiento, con lo que se logra una gestión eficiente y ordenada.

El catálogo de Colecttel abarca todo el equipamiento necesario para las principales áreas del hotel, además de otros sectores. Desde las zonas comunes, habitaciones, baños, housekeeping, recepciones, vestuarios o equipamiento infantil. Todos los productos están seleccionados bajo criterios de uso profesional, durabilidad, funcionalidad y cumplimiento normativo, con el objetivo de mejorar la operativa del establecimiento y la experiencia de los clientes.

Mucho más que equipar

Además de suministrar productos, Colecttel trabaja para crear espacios seguros, funcionales y accesibles, a través de una selección de productos certificados, asesoramiento técnico especializado con un firme compromiso social y ambiental. Siempre de la mano de sus consultores y personal técnico.

Especialistas en accesibilidad y normativa

Uno de los principales valores de Colecttel es el asesoramiento especializado en accesibilidad, sostenibilidad y cumplimiento normativo. Colecttel acompaña a cada establecimiento en la identificación de las necesidades para cumplir todo tipo de normativas y estándares de calidad en cuanto a accesibilidad, ayudas técnicas y confort, para garantizar entornos accesibles, seguros y funcionales. Este servicio incluye orientación sobre ayudas técnicas que, además de mejorar la accesibilidad, pueden tener ventajas fiscales como la reducción del IVA a un 10% en sus productos.

Gestión integral

La compañía ofrece acompañamiento a arquitectos, ingenieros,interioristas y gestores de proyectos a través de Colecttel Pro, un programa diseñado para facilitar la gestión integral de proyectos en el sector contract. Esta iniciativa pone a disposición de los profesionales herramientas que permiten organizar productos por proyecto, optimizar la selección de soluciones y trabajar con un único interlocutor durante todo el proceso, además de poder desarrollar los proyectos de manera conjunta.

Colecttel Pro y Sello Ciege

Los profesionales adscritos a Colecttel Pro cuentan con asesoramiento personalizado, condiciones comerciales preferentes y acceso prioritario a novedades y productos. Además, para proyectos de gran envergadura, Colecttel ofrece un servicio de búsqueda de soluciones a medida, orientado a dar respuesta a necesidades técnicas y funcionales.

El compromiso de Colecttel con la gestión responsable, la sostenibilidad y la mejora continua está respaldado por el Certificado CIEGE, un distintivo que reconoce a las empresas que integran criterios de buena gestión empresarial, responsabilidad social, sostenibilidad ambiental y ética corporativa en su modelo de negocio. El certificado avala la forma en la que Colecttel entiende su actividad: no solo como proveedor de equipamiento, sino como una empresa comprometida con el impacto que genera en su entorno. También refuerza la filosofía de Colecttel de trabajar con productos certificados, asesoramiento técnico y soluciones que contribuyen a crear entornos seguros, accesibles y sostenibles.

Colecttel ofrece al sector hotelero una nueva forma de gestionar su equipamiento. El catálogo completo, los servicios y las soluciones para cada proyecto se pueden consultar y realizar pedidos en el e-commerce de www.colecttel.com.

Colecttel

Web: www.colecttel.com

Teléfono: (+34) 971 073 520

WhatsApp: (+34) 666 606 716