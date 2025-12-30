BIG FISH alcanza los siete establecimientos a nivel nacional

BIG FISH continúa consolidando su crecimiento en el mercado nacional con la reciente apertura de dos nuevas tiendas inteligentes en Mallorca, las cuales ponen de manifiesto el compromiso de la marca por ofrecer un modelo de conveniencia autónoma, tecnológica y de diseño urbano a nuevos públicos.

Los establecimientos, con una superficie de 18 m² cada uno, están ubicados al lado de las estaciones de servicio Autonetoil y los centros de lavado Elefante Azul de Son Fuster (Calle de Gabriel Alzamora, 25) y Son Rossinyol (Calle Gremi Cirugians i Barbers, 11), dos zonas de gran afluencia que permiten a los clientes acceder a productos de uso diario mientras repostan o realizan otras gestiones.

“Estas aperturas representan un paso estratégico en nuestra hoja de ruta. Queremos acercar la experiencia BIG FISH a más usuarios, combinando innovación, funcionalidad y un diseño pensado para la vida contemporánea”, señala David Casanovas, CEO de BIG FISH.

Innovación y comodidad al alcance del cliente

Gracias a la tecnología ofrecida junto a Techtail, marca de Grupo Moure, y con Huawei Cloud como partner tecnológico, las tiendas operan de manera completamente autónoma. Cámaras, sensores e inteligencia artificial reconocen los productos seleccionados y procesan automáticamente el pago, eliminando la necesidad de pasar por caja.

La oferta de productos abarca desde snacks y bebidas hasta productos de parafarmacia, artículos electrónicos, productos para el hogar, comida preparada y otros productos de conveniencia, adaptados al ritmo de vida de los usuarios.

“La acogida en nuestras otras cinco tiendas ha sido excelente, y esto nos motiva a seguir expandiendo el concepto en Mallorca y en el resto del territorio español. Queremos ofrecer espacios de compra prácticos, innovadores y cercanos a nuestros clientes”, destaca el CEO de la compañía.

Expansión prevista nacional

Actualmente, BIG FISH cuenta con siete tiendas operativas en España. La compañía continúa evaluando nuevos sectores y ubicaciones fuera de sus estaciones de servicio tradicionales. Además, la compañía inicia una nueva etapa de ofrecer el modelo tecnológico a terceros que quiera explotar esta nueva forma de comprar, bajo su marca y vendiendo sus productos.

“Queremos llevar este modelo de tienda inteligente a nuevos sectores y socios, y seguiremos apostando por la proximidad y la innovación al servicio de nuestros clientes, acercando la experiencia de compra autónoma y conectada a más personas”, concluye Casanovas.