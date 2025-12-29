O Beach Ibiza agota las tres primeras fechas de su gira en Phuket y consolida su llegada a Tailandia con una fuerte demanda en Koh Samui

O Beach Ibiza confirma el éxito rotundo de su desembarco en Tailandia con el sold out de las tres primeras fechas de su takeover en Barra Cuda Beach Club, en Patong (Phuket). Los eventos programados para los días 1, 8 y 15 de enero de 2026 han agotado todas las entradas, mientras que la última fecha del mes, prevista para el 22 de enero de 2026, cuenta ya con plazas muy limitadas.

De forma paralela, los eventos de O Beach Ibiza anunciados en SEEN Beach Club Samui, que tendrán lugar todos los domingos de enero de 2026 en Koh Samui, están registrando también un excelente ritmo de ventas y reservas. Esta respuesta del público posiciona a Tailandia como uno de los mercados clave dentro del calendario internacional de los O Beach Tours 2026.

La expansión de la marca en Asia cuenta además con el respaldo de Destination2, sponsor oficial de O Beach Ibiza para esta gira, una referencia en el sector de los viajes de lujo y las experiencias exclusivas. Su apoyo refuerza la apuesta de O Beach por destinos premium y por llevar su propuesta de lifestyle y entretenimiento a nivel global.

La esencia de O Beach Ibiza se traslada a Tailandia para comenzar el año. / Mr.Kyaw Thet Soe

El ciclo de eventos en Phuket marca el primer pop-up oficial de O Beach Ibiza en la isla, en colaboración con Barra Cuda Beach Club, conocido por albergar la primera pool dance floor de Tailandia. Cada jueves de enero, el venue se transforma en una auténtica extensión de Ibiza en Asia, ofreciendo una experiencia de más de doce horas de música, performances y energía O Beach frente al mar de Patong, desde la tarde hasta bien entrada la noche.

El line-up de cada fecha está encabezado por los DJs residentes de O Beach Ibiza, Parris Taylor y Sam Dungate, acompañados por los DJs in-house del beach club, que se anunciarán próximamente, garantizando el sonido característico y la identidad musical de la marca.

“Que las tres primeras fechas se hayan agotado tan rápido demuestra las ganas que había en Asia de vivir la experiencia O Beach Ibiza”, señalan desde la dirección de la compañía. “Queremos invitar a todos aquellos que aún no han reservado a aprovechar la última oportunidad de enero en Barra Cuda Beach Club, que promete ser tan especial como las anteriores”.

Además de Phuket, O Beach Ibiza refuerza su presencia en Tailandia con una serie de eventos en SEEN Beach Club Samui, uno de los beach clubs más icónicos de Koh Samui, situado en Chaweng Beach. Los encuentros, programados para los días 4, 11, 18 y 25 de enero de 2026, trasladarán el espíritu de Ibiza al golfo de Tailandia, combinando el sello O Beach con el estilo retro-chic y el ambiente frente al mar que caracteriza a SEEN.

“Estamos encantados con la respuesta del público en Tailandia, tanto en Phuket como en Koh Samui”, comenta el equipo de O Beach Ibiza. “Dos localizaciones, dos conceptos diferentes y una misma esencia: buena música, vistas al mar y experiencias memorables bajo el sol”.

Con esta doble presencia en Phuket y Koh Samui, O Beach Ibiza convierte enero de 2026 en un mes clave para su expansión en Asia, reforzando su posicionamiento internacional y llevando su inconfundible filosofía a algunas de las playas más emblemáticas de Tailandia.

Entradas BARRA CUDA: https://megatix.in.th/events/obeachxbc

Entradas SEEN : https://megatix.in.th/events/obeachxclubseenkohsamui