La Fundació Natura Parc rep la Creu al Mèrit Policial per la seva tasca en benestar animal
Redacción
Amb més de 25 anys al servei de la societati la biodiversitat balear, la Fundació ha liderat nombrosos projectes relacionats amb la conservació del medi ambient, l’educació ambiental i la gestió ètica d’animals domèstics i silvestres.
El que va començar com una petita granja impulsada per Antoni Mas Mir, apassionat defensor dels animals, s’ha convertit avui en un centre de referència en investigació, educació i benestar animal a les Illes Balears.
Des de 2021, la Fundació col·labora amb l’EBAP (Escola Balear d’Administració Pública) i l’ISPIB (Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears) per oferir formació específica a policies locals en gestió d’incidències amb fauna i aplicació de la normativa de benestar animal. Aquests cursos tenen com a objectiu facilitar les actuacions policials i oferir a les forces de seguretat una eina de suport tècnic i veterinari per a una intervenció més eficient.
En aquests cinc anys de col·laboració, s’han realitzat 7 cursos especialitzats, incorporant continguts adaptats a la nova Llei de Benestar Animal (2023). Durant l’any 2025, s’han dut a terme 3 formacions més dirigides a policies locals de Palma,Menorca i
Eivissa–Formentera, amb previsió d’un vuitè curs programat per al mes de febrer a les instal·lacions de Natura Parc.
El CEPAD, un dels departaments clau de la Fundació, dona cobertura a més de 40 municipis en la gestió d’animals domèstics. El seu equip —format per veterinaris i tècnics especialitzats— dona assistència directa a policies locals en casos d’abandonament, maltractament o confiscació d’animals, aportant també informes clínics veterinaris per a processos judicials.
Aquest reconeixement posa en valor l’aposta de la Fundació Natura Parc per un model de societat més conscient, empàtica i responsable amb el benestar animal.
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego
- Vicente Calderón, mecánico de la Fórmula 1: «La gente se sorprende en el ‘paddock’ cuando digo que soy de Ibiza»
- La licitación para las cabalgatas de Reyes y Papá Noel en Ibiza vuelve a quedar desierta
- Hastío con la delincuencia en 'Cala de Bronx': 'Muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva
- Esta cadena hotelera busca trabajadores para la temporada de 2026 en Ibiza
- El tiempo en Ibiza y Formentera: la Aemet activa la alerta amarilla por mala mar
- El esperado reencuentro del grupo Peter Colours en Ibiza
- Localización en Ibiza de las nuevas promociones de vivienda pública anunciadas por el Govern