La Fundació Natura Parc rep la Creu al Mèrit Policial per la seva tasca en benestar animal

Antoni Mas Mir, apassionat defensor dels animals. / Fundació Natura Parc

Amb més de 25 anys al servei de la societati la biodiversitat balear, la Fundació ha liderat nombrosos projectes relacionats amb la conservació del medi ambient, l’educació ambiental i la gestió ètica d’animals domèstics i silvestres.

El que va començar com una petita granja impulsada per Antoni Mas Mir, apassionat defensor dels animals, s’ha convertit avui en un centre de referència en investigació, educació i benestar animal a les Illes Balears.

Des de 2021, la Fundació col·labora amb l’EBAP (Escola Balear d’Administració Pública) i l’ISPIB (Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears) per oferir formació específica a policies locals en gestió d’incidències amb fauna i aplicació de la normativa de benestar animal. Aquests cursos tenen com a objectiu facilitar les actuacions policials i oferir a les forces de seguretat una eina de suport tècnic i veterinari per a una intervenció més eficient.

En aquests cinc anys de col·laboració, s’han realitzat 7 cursos especialitzats, incorporant continguts adaptats a la nova Llei de Benestar Animal (2023). Durant l’any 2025, s’han dut a terme 3 formacions més dirigides a policies locals de Palma,Menorca i

Eivissa–Formentera, amb previsió d’un vuitè curs programat per al mes de febrer a les instal·lacions de Natura Parc.

El CEPAD, un dels departaments clau de la Fundació, dona cobertura a més de 40 municipis en la gestió d’animals domèstics. El seu equip —format per veterinaris i tècnics especialitzats— dona assistència directa a policies locals en casos d’abandonament, maltractament o confiscació d’animals, aportant també informes clínics veterinaris per a processos judicials.

Aquest reconeixement posa en valor l’aposta de la Fundació Natura Parc per un model de societat més conscient, empàtica i responsable amb el benestar animal.

