Nobu Hotel Ibiza Bay nombra nuevo director Comercial

Nobu Hotel Ibiza Bay ha nombrado a Alejandro López nuevo director Comercial coincidiendo con el cierre de la exitosa temporada 2025. López asume sus responsabilidades avalado por una amplia experiencia en hoteles de lujo y una sólida trayectoria internacional. Desde su nueva posición liderará la estrategia comercial del hotel, impulsando la demanda de lujo y optimizando los ingresos con un enfoque especial en experiencias exclusivas y mercados clave. También fortalecerá la reputación global del hotel y cultivará alianzas estratégicas que refuercen el posicionamiento de Nobu Ibiza Bay como referente del “laid-back luxury” en el Mediterráneo.

Su trayectoria profesional suma más de una década en el área comercial de hoteles de lujo, con experiencia consolidada en dirección de equipos, desarrollo de mercado y proyectos de reposicionamiento en destinos nacionales e internacionales. Antes de incorporarse a Nobu Ibiza Bay, López ejerció como director de Ventas y Marketing en Almanac Barcelona, donde lideró el área comercial y desarrolló iniciativas estratégicas centradas en posicionamiento, activaciones de marca y segmentos de alto valor. Previamente ocupó posiciones directivas en dos hoteles miembros de Leading Hotels of the World: fue director de Ventas y Marketing en el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden (Tenerife) y director de Ventas en Cap Vermell Grand Hotel (Mallorca). En ambos proyectos impulsó la estrategia comercial, reforzó la presencia en mercados internacionales y consolidó las relaciones con consorcios y partners del segmento de lujo. Antes de su etapa directiva, desarrolló su carrera en departamentos comerciales de hoteles de referencia como El Palace Barcelona, The Ritz-Carlton Abu Dhabi y The Westin Valencia, donde adquirió una sólida base en ventas internacionales, MICE y gestión de cuentas clave.

Sobre su nombramiento, Alejandro López afirma: «La decisión de venir a Nobu Ibiza Bay fue clara: es un hotel icónico en un destino único. Ibiza combina energía, creatividad y un mercado internacional muy exigente, y es una oportunidad incorporarme a un proyecto con una identidad tan fuerte y un equipo con tanto talento. Mi objetivo es fortalecer la estrategia comercial, potenciar la demanda de lujo y asegurar que cada temporada sigamos siendo una referencia en el Mediterráneo.»

Nobu Hotel Ibiza Bay es el hotel que mejor refleja el espíritu y la esencia de la Isla Blanca. Con una ubicación inmejorable frente a la bahía de Talamanca (Carrer de Ses Feixes, 52), el Mediterráneo es visible prácticamente desde cada rincón del hotel. Está situado a pocos pasos del puerto deportivo de Marina Botafoch —uno de los mejores puntos de salida hacia Formentera y las calas más exclusivas— y a solo cinco minutos del casco antiguo de Dalt Vila.