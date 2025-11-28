Fisioterapia de suelo pélvico, el gran aliado tras la cirugía y en la salud femenina

El suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos que sostiene órganos tan importantes como la vejiga, el útero y el recto. Además de garantizar la continencia urinaria y fecal, participa en la correcta función abdominal, la movilidad de la pelvis y la función sexual. Cuando esta musculatura se debilita o pierde coordinación, pueden aparecer problemas como incontinencia urinaria o fecal, prolapsos, dolor pélvico crónico, atrofia, disfunciones sexuales, estreñimiento, diástasis abdominal, entre otros que afectan tanto a hombres como a mujeres.

Son muchos los factores que pueden debilitar el suelo pélvico: un parto, la edad, la obesidad, algunos deportes de alta intensidad, el sedentarismo o ciertas cirugías.

El ginecólogo Jordi Boned recomienda acudir a fisioterapia después del parto. | FOTOS: VILA PARC

En este contexto, la fisioterapia de suelo pélvico se convierte en una herramienta esencial. Su objetivo es prevenir, evaluar y tratar estas disfunciones desde un enfoque no invasivo y basado en evidencia científica. Gracias a la terapia manual, la reeducación muscular y tecnología avanzada, se restauran funciones que son clave para la calidad de vida diaria: caminar, toser, cargar peso, hacer deporte o tener una vida sexual saludable.

Coordinación en Ibiza entre los profesionales médicos y los fisoterapeutas

Uno de los mayores valores diferenciales de la Unidad de Suelo Pélvico de la Clínica Vila Parc es su modelo de trabajo multidisciplinar, el único de este tipo en Ibiza y Formentera. Allí, las fisioterapeutas especializadas trabajan en comunicación constante con los servicios de Cirugía General, Ginecología y Urología, formando un equipo coordinado que analiza y acompaña al paciente desde el diagnóstico hasta la recuperación.

Está claro que el suelo pélvico es una zona del cuerpo que mantenerlo fuerte y funcional es esencial para la calidad de vida en el día a día. Las fisioterapeutas especializadas de la Clínica Vila Parc en Ibiza también aconsejan y educan a los pacientes para protegerlo y prevenir problemas en el futuro.

Este sistema incluye reuniones periódicas y sesiones clínicas ordinarias, donde se revisan casos de manera individualizada, y también sesiones extraordinarias cuando se presentan situaciones complejas que requieren decisiones conjuntas y respuestas rápidas. Además, existe una línea directa de comunicación entre los especialistas médicos y las fisioterapeutas de suelo pélvico, lo que permite ajustar los tratamientos en tiempo real y garantizar una continuidad asistencial excepcional.

Última tecnología en suelo pélvico en Ibiza

A la cirugía mínimamente invasiva y robótica, en las que Grupo Policlínica de Ibiza es referente, se suma una rehabilitación basada en la última tecnología en suelo pélvico con lo que se un circuito de atención integral que combina precisión quirúrgica y recuperación funcional avanzada.

Este enfoque global asegura que el seguimiento del paciente de la Unidad del Suelo Pélvico de Vila Parc no se limite a la intervención técnica, sino que se desarrolle de forma holística, coordinada y centrada en lograr la mejor recuperación posible con las máximas garantías.

La radiofrecuencia Indiba es uno de los equipos más eficaces. | / .

Las cirugías de pared abdominal como hernias o diástasis y las cirugías colorrectales pueden alterar profundamente el equilibrio del core y la función pelviperineal. Como indica el cirujano general, Leopoldo Salvatierra, «en pacientes sometidos a una cirugía de la pared abdominal, en los que se requiere una reparación de toda la línea media, solemos intentar antes y después, rehabilitar esta zona para ayudarlos a que puedan tener un mejor control de la musculatura profunda. Esto facilita una recuperación más rápida». Este tipo de fisioterapia es fundamental para el tratamiento del dolor y las cicatrices tras una cirugía. Y en pacientes con patología perianal como hemorroideso fisuras.

El posparto: una etapa clave

El embarazo y el parto son dos de las experiencias fisiológicas que más impacto generan sobre el suelo pélvico. La musculatura pélvica soporta hasta 10 veces más presión de lo habitual, y el parto vaginal o la cesárea añaden factores como desgarros, episiotomías, cicatrices o cambios en la pelvis.

El sillón Tesla Care fortalece la musculatura profunda sin esfuerzo. / .

El posparto es una etapa en la que la fisioterapia es esencial, tanto para prevenir como para tratar: incontinencia urinaria, prolapsos, dolor en las relaciones sexuales, diástasis abdominal, cicatriz de cesárea, desgarro o episiotomía.

En esta línea, el ginecólogo Jordi Boned añade: «Nosotros, tras un parto, normalmente siempre derivamos a las pacientes con nuestras compañeras de fisioterapia de suelo pélvico, para asegurarnos de una recuperación idónea».

Tecnología avanzada en la Unidad de Suelo Pélvico de la Clínica Vila Parc

La Unidad de Suelo Pélvico de la Clínica Vila Parc cuenta con algunos de los equipos más avanzados disponibles actualmente en rehabilitación de suelo pélvico:

Biofeedback . Es un equipo que permite visualizar la actividad muscular en tiempo real, mejorando el control del suelo pélvico, optimizando la rehabilitación de la continencia y acelerando la reeducación muscular.

. Es un equipo que permite visualizar la actividad muscular en tiempo real, mejorando el control del suelo pélvico, optimizando la rehabilitación de la continencia y acelerando la reeducación muscular. Radiofrecuencia Indiba : Favorece la regeneración tisular, reduce la inflamación, disminuye el dolor y acelera los tiempos de recuperación tras cirugías abdominales, colorrectales y posparto. Especialmente útil en cicatrices, fibrosis y dolor pélvico crónico.

: Favorece la regeneración tisular, reduce la inflamación, disminuye el dolor y acelera los tiempos de recuperación tras cirugías abdominales, colorrectales y posparto. Especialmente útil en cicatrices, fibrosis y dolor pélvico crónico. Láser: Indicado para mejorar la calidad del tejido, aumentar la vascularización y favorecer la cicatrización tanto en episiotomías, cesáreas como en cicatrices quirúrgicas abdominales. También es útil para tratar dolor crónico, sequedad o atrofia moderada.

Las fisioterapeutas de la unidad de suelo pélvico Irene López y Tania Güiza. / .

Sillón Tesla Care (estimulación electromagnética de alta intensidad): Una tecnología no invasiva capaz de generar contracciones musculares supra máximas en el suelo pélvico, lo que permite fortalecer la musculatura profunda sin esfuerzo. Muy eficaz en casos de incontinencia urinaria, debilidad severa o como complemento a la terapia activa.

(estimulación electromagnética de alta intensidad): Una tecnología no invasiva capaz de generar contracciones musculares supra máximas en el suelo pélvico, lo que permite fortalecer la musculatura profunda sin esfuerzo. Muy eficaz en casos de incontinencia urinaria, debilidad severa o como complemento a la terapia activa. NESA o neuromodulación no invasiva. Especialmente indicado para el tratamiento del dolor, vejiga hiperactiva o alteraciones del sueño.

La fisioterapeuta Tania Güiza apunta que «utilizamos una tecnología u otra en función de las necesidades del paciente, buscando un tratamiento personalizado».

