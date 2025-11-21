«ExpoPalau 2025 demuestra que estamos construyendo algo importante en la isla»

ExpoPalau 2025 cerró sus puertas confirmando algo que ya se intuía desde primera hora: el sector de la construcción y la energía está más vivo que nunca. El flujo constante de visitantes, los stands activos y el networking entre proveedores y clientes marcaron el ritmo de una primera edición que ha superado todas las expectativas.

Proveedores, instaladores, responsables de empresa y autoridades pudieron intercambiar ideas en la feria.

La feria no solo congregó a un gran número de profesionales, sino que logró generar un ambiente dinámico, participativo y optimista. Un espacio donde proveedores, instaladores, responsables de empresa y autoridades pudieron intercambiar ideas, conocer novedades y proyectar oportunidades.

Sin duda, una forma excelente de celebrar el 60 aniversario de una empresa como Servicios Palau basada en la innovación, en una visión de futuro fundamentada en un equipo humano y en economía local de la isla de Ibiza.

Desde primera hora, el recinto mostró una actividad inusual. Equipos comerciales atendiendo consultas, técnicos preguntando por herramientas y soluciones, clientes buscando asesoramiento… La constante interacción creó un flujo continuo que se mantuvo durante toda la jornada, confirmando a ExpoPalau como un punto de encuentro imprescindible en la isla.

La organización confirma que la asistencia superó ampliamente las expectativas, con unas cifras excelentes y un nivel de participación que demuestra la importancia creciente del evento para el sector.

Los proveedores vivieron una jornada intensa y productiva. Según sus propios testimonios, esta primera edición ha sido muy activa en cuanto a consultas, demostraciones y contactos reales. Stands, explicaciones técnicas, ofertas especiales y presentaciones de novedades marcaron su participación.

Muchos asistentes coincidieron en señalar que el perfil del visitante fue «muy profesional», lo que se tradujo en conversaciones de calidad y oportunidades reales de negocio.

Los proveedores también destacaron «el notable interés y el perfil profesional del público». También, el programa formativo de ExpoPalau 2025 se ha situado al nivel de los mejores encuentros profesionales.

¿Qué balance hace de ExpoPalau 2025?

El balance no puede ser mejor. Hemos vivido una edición extraordinaria, con una participación récord y una respuesta del sector que nos ha emocionado. La implicación de proveedores, la asistencia de los clientes y la calidad del contenido han sido sobresalientes.

¿Qué elementos han sido clave para este éxito?

Destacaría tres: La implicación de los proveedores, que han venido con propuestas potentes y actitud proactiva; la calidad del programa formativo, gracias al nivel de los ponentes y la energía del público, que ha llenado cada espacio del evento. Sin el compromiso de los proveedores, un evento así sería imposible.

¿Qué destacaría de las aportaciones de los ponentes?

Destacaría: claridad, visión y contenido aplicable. Las charlas de Lluís Oliva, Marifé Payer, David Berlanga, José Vicente y Sergio Álvarez fueron un éxito rotundo. Cada una aportó un enfoque distinto, enriqueciendo la visión global del sector, y aportaron valor a nuestros clientes. La sala de conferencias registró una participación muy importante en cada sesión que demuestra el interés que generaron.

¿Qué supuso para ExpoPalau la asistencia de autoridades?

La visita de la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, fue un honor y un respaldo muy significativo. Su presencia simboliza el reconocimiento del trabajo que hay detrás del evento y del valor que aporta al tejido empresarial del municipio. También fueron de gran interés las personas que se sentaron en las mesas debate, sobre todo en la de ‘Gestión inteligente del Agua’, un tema muy importante en la isla.

La satisfacción de los clientes ha sido especialmente alta. ¿Qué valoración hace?

El indicador más importante. Queremos que los clientes vivan ExpoPalau como una experiencia útil, cómoda y enriquecedora. Este año, su valoración ha sido excepcional.

Después del éxito de la primera edición, ¿cómo afronta el futuro?

Con ilusión, responsabilidad y ganas de seguir creciendo. Sabemos que el listón ha quedado muy alto, pero ya estamos trabajando en propuestas nuevas, mejoras de espacios y nuevas incorporaciones de proveedores. Nuestro objetivo es seguir sumando valor real al sector, año tras año. ExpoPalau 2025 se despide dejando una estela de profesionalidad, innovación y colaboración. Una primera edición que será recordada como sólida, dinámica y participativa en todas las partes del canal y aportando valor en todas ellas. Un encuentro que confirma que el sector avanza unido, preparado y con ganas de seguir creciendo.