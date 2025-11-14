Reconocimiento por todo lo alto a los treinta años de éxitos en la isla

Que una empresa cumpla 30 años es todo un reto, pero que además cuente con empleados que lleven estas tres décadas trabajando allí y que otros tantos estén a punto de cumplir esta cifra es todo un récord. Este es el caso de Franquicias Eivissa, nombre que ampara los restaurantes KFC- Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut en la isla. Marcas de prestigio internacional implantadas en todo el mundo.

Reconocimiento a los cinco empleados que trabajan en la empresa desde el primer día.

Cinco KFC y tres Pizza Hut en seis locales ubicados en Eivissa capital, Sant Antoni y Platja d’en Bossa dan trabajo en plena temporada a unas 160 personas. De ellos, el 80% repite cada año.

Empleados, propietarios e invitados, unidos en el escenario.

Además de celebrar el cumpleaños de una cifra tan redonda como el número 30, Franquicias Eivissa quiso agradecer a su plantilla su compromiso, con una inolvidable fiesta, el jueves, en el Teatro Pereyra, a la que también estaban invitados los representantes en España de KFC José Manuel Rubio y Mónica Rodríguez y Roberto Gómez y Enrique Moisés de Pizza Hut.

Una velada digna de recordar que empezó con un homenaje a Juan Daura, precursor de la empresa, y siguió con el reconocimiento a los cinco empleados que llevan desde el primer día en la compañía: José Francisco Prats, Teresa Guasch, Antonia Ferrer, María José Ibáñez y Catalina Boned, así como a Mariela Arean por su apoyo durante 12 años.

La velada comenzó con un cóctel. |

Reconocimiento a los trabajadores de Franquicias Eivissa

El reconocimiento constante a los trabajadores y la motivación son algunos ingredientes para retener el talento profesional.

Algo que se volvió a comprobar en la fiesta del jueves, donde se entregaron muchos regalos para los empleados y un espectacular sorteo con viajes al Caribe, Menorca, Palma y una estancia en el Ibiza Gran Hotel.

El director de Franquicias Eivissa, Rafael Guillén, agradeció el compromiso de todo el equipo. / Marcelo Sastre

La empresa ha evolucionado durante estas tres décadas de la mano de las dos marcas multinacionales KFC y Pizza Hut y se ha vuelto más tecnológica a la hora de servir. Sin embargo, la esencia, que está en la receta del pollo del Coronel Sanders con sus 11 ingredientes secretos y en la icónica masa pan de las suculentas pizzas, prácticamente sigue inalterable desde siempre.