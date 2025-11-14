Grupo de Empresas Calderón: la tercera generación familiar se pone al frente del negocio

Con sólo 19 años, Gabriel Calderón ya se siente preparado para tomar las riendas del grupo de empresas familiar en Ibiza. Él es la tercera generación en ponerse al frente del negocio, que fundaron hace más de 40 años sus abuelos, José Calderón y Mercedes Alfonso, y que hasta ahora ha dirigido su padre, Isaac Calderón.

A pesar de su juventud, Gabriel Calderón tiene una madurez sorprendente, y demuestra su capacidad de esfuerzo cada día, compaginando su nueva labor como director del Grupo de Empresas Calderón con sus estudios. «Empezó como aprendiz, que es la mejor forma de conocer todo el funcionamiento de la empresa», apunta su padre, quien en los últimos años ha diversificado el negocio, siempre atendiendo a las nuevas necesidades del mercado de Ibiza.

Isaac Calderón ha cedido el testigo a su hijo Gabriel, nuevo director de este grupo de empresas de Ibiza. / J.A. Riera

Hoy en día, el Grupo de Empresas Calderón consta de una carpintería de aluminio, hierro y madera, fabrica e instala toldos y cubiertas a medida y es especialista en instalaciones de electricidad, fontanería, climatización, gas y petrolíferas, así como sistemas de telecomunicaciones. Además, sus profesionales pueden instalar y encargarse del mantenimiento de montacargas y ascensores.

Calderón dispone también de una sección de construcción: la empresa abarca reformas integrales, obra nueva y mantenimiento, y dispone de un estudio de arquitectura propio. «Contamos con personal titulado en todos los campos, por lo que no dependemos de otras empresas. Esto nos permite cumplir los plazos que acordamos», asegura Isaac Calderón, quien da especial importancia a brindar un servicio de calidad y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente en todas las áreas de su empresa. «Construimos, instalamos, resolvemos, damos soluciones reales para una isla muy exigente», recalca.

Instalaciones de electricidad y domótica en Ibiza

La sección de electricidad es la que más apasiona al nuevo director del Grupo de Empresas Calderón. De hecho, encaminarse a ese sector fue el primer paso en la formación de Gabriel Calderón: es instalador eléctrico titulado.

«Realizamos muchas instalaciones eléctricas, control de accesos, puertas automáticas, circuitos cerrados de seguridad, redes wifi y mucha domótica. Siempre preguntamos:¿quieres controlar tu casa desde el móvil? Nosotros podemos hacerlo. Estamos muy vinculados a la tecnología», apunta.

Gabriel, uno de los trabajadores de la empresa, junto a Isaac y Gabriel Calderón. / J.A. Riera

En la actualidad, Gabriel Calderón está estudiando para sacarse la titulación de Frío y Calor y poder así firmar las instalaciones que realiza su empresa, como en su día hizo su padre. «Instalamos muchas bombas de calor y aerotermia, sistemas muy eficientes energéticamente que además de ofrecer confort en las viviendas son respetuosas con el medio ambiente», detalla Isaac Calderón, mostrando el compromiso que su empresa tiene con la sostenibilidad, una filosofía que también tiene muy presente su hijo Gabriel.

Instalación de armarios y cocinas a medida en Ibiza

La carpintería mixta Calderón es otra de las áreas más destacadas de este grupo de empresas. Con la llegada de grandes compañías low cost a Ibiza, Isaac Calderón pensó que esta parte del negocio podía verse afectada. Nada más lejos de la realidad: «continuamos trabajando en este área porque tenemos mucha demanda».

La sede de la Carpintería Mixta Calderón está situada en la calle Murcia, en el centro de la ciudad de Ibiza. / J.A. Riera

La empresa diseña, fabrica e instala todo tipo de armarios y mobiliario de cocina para los presupuestos más diversos: pueden hacer proyectos desde gama media hasta alta gama. ¿La mayor ventaja? «Como somos fabricantes, si por ejemplo necesitas reponer la puerta de un armario, lo podemos hacer sin problema», detalla Isaac Calderón.

En constante formación para garantizar instalaciones seguras

La formación ha sido siempre un pilar insustituible en la familia Calderón. «No sólo realizamos los trabajos aprendiendo en la parte práctica, sino también titulándonos», asegura Isaac Calderón. Gabriel también lo tiene claro. Por ello, lo siguiente que quiere hacer es obtener la titulación del grado superior de Obra Civil, además de ir sacándose todos los carnets de diferentes tipos de camión que le permitirán también responder a las necesidades logísticas de su empresa cuando sea necesario.

«Lo importante para poder llevar adelante el trabajo y los estudios es organizarse, gestionar bien el tiempo», expresa el nuevo director de Grupo de Empresas Calderón, quien dedica las mañanas a trabajar, y las tardes a estudiar.

¿Qué servicios ofrece el Grupo de Empresas Calderón en Ibiza? Carpintería Mixta: carpintería de madera (armarios y cocinas), carpintería de aluminio y carpintería de hierro. Toldos y Cubiertas: techos, techos móviles y todo tipo de toldos, velas y cubiertas tapizadas. Instalaciones: Electricidad: instalaciones eléctricas generales, puertas automáticas, control de accesos. Fontanería: instalaciones de agua, calefacción, saneamiento y evacuación de aguas. Climatización: aire acondicionado, bombas de calor, suelo radiante. Montacargas y Ascensores: instalación y mantenimiento. Telecomunicaciones: redes WiFi, internet por satélite, redes de datos, telefonía, antenas y sistemas de televisión. Construcción: reformas integrales, obra nueva, mantenimiento, estudio de arquitectura.

Una empresa que forma parte de la sociedad ibicenca

«Calderón no es Gabriel, ni Isaac, ni soy yo. Esta empresa es toda la gente de Ibiza que ha trabajado con nosotros a lo largo de los años», apunta José Calderón, fundador de la empresa, quien asegura que su éxito siempre radicó en rodearse de personas inteligentes y comprometidas, a las que agradece su implicación.

Gabriel cuenta con el apoyo de su padre, Isaac, y su abuelo, José Calderón, en la dirección de la empresa. / J.A. Riera

«La mayor parte de nuestro equipo lleva con nosotros más de 20 años, y algunos más de 30», asegura, orgulloso, Isaac Calderón. Trabajar con honestidad ha sido siempre la filosofía de esta empresa, que se ha ganado un lugar preferente en la sociedad ibicenca.

Grupo de Empresas Calderón: más información

Web: www.calderonibiza.com

Dirección: C/ Murcia, 19, bajos.

Teléfono: 687961712