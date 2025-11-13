El Consell acredita la filosofía familiar de Bam Bu Ku Ibiza

Bam Bu Ku Ibiza ha sido reconocido oficialmente como Establecimiento Familiar por el Consell de Eivissa, dentro del marco del programa Ibiza Family Moments. Este distintivo acredita al conocido day club como un espacio comprometido con los valores del turismo sostenible, la inclusión, la seguridad y la calidad, ofreciendo experiencias únicas pensadas para que familias de todas las edades disfruten de Ibiza de una manera auténtica, responsable y divertida.

El programa Ibiza Family Moments, promovido por el Consell de Eivissa junto con los principales ayuntamientos de la isla, busca reunir bajo un mismo sello de calidad a empresas, espacios y servicios turísticos que apuestan por experiencias auténticas, seguras, inclusivas y sostenibles dirigidas al público familiar.

Entre los valores que fomenta este proyecto destacan la seguridad, vista como la garantía del bienestar de niños y adultos en todas las actividades; la inclusión y accesibilidad, con el fin de ofrecer experiencias para todas las familias, sin barreras; la sostenibilidad, promoviendo el respeto por el medio ambiente y la cultura local; la calidad, con altos estándares en cada servicio y experiencia; y la autenticidad,reflejando la verdadera esencia de Ibiza en cada propuesta.

Formar parte de este club supone integrarse en una red de establecimientos que apuestan por un turismo más humano, consciente y participativo, consolidando a la isla como un destino ideal para disfrutar en familia.

Bam Bu Ku Ibiza está situado en Sant Antoni de Portmany. Un tropical day club donde la música, la gastronomía y la diversión se combinan en un ambiente vibrante y accesible para todos los públicos.