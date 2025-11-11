Mondrian y Hyde Ibiza reciben la certificación Green Key, reafirmando su compromiso con un turismo más sostenible

Mondrian Ibiza y Hyde Ibiza han sido galardonados con la prestigiosa certificación internacional Green Key, convirtiéndose en dos de los tres únicos hoteles en toda la isla en obtener este reconocimiento. Este sello, otorgado por la Foundation for Environmental Education (FEE), distingue a los establecimientos turísticos que cumplen con estrictos criterios medioambientales y demuestran un compromiso real con la sostenibilidad.

Desde Cala Llonga, ambos hoteles han integrado prácticas responsables en cada aspecto de la experiencia del huésped: desde el diseño arquitectónico y la eficiencia energética, hasta la gestión de residuos, el uso de productos locales y la formación del equipo. Criterios que abarcan desde la gestión ambiental interna y el ahorro de recursos, hasta la implicación del personal, la información al huésped y el compromiso con la comunidad local. Se trata de un proceso riguroso que incluye auditorías periódicas y mejora continua.

Además, este compromiso se refleja en acciones concretas que han hecho posible la certificación: el apoyo a eventos organizados por asociaciones contra el cáncer en Ibiza y Formentera, así como la colaboración activa con la asociación de vecinos de Cala Llonga en proyectos que benefician a la comunidad; la sensibilización de huéspedes y empleados mediante información sobre especies protegidas, flora y fauna local y espacios naturales de la isla; y la transición hacia soluciones más sostenibles, como la instalación de placas solares, la sustitución de iluminación por sistemas LED y de bajo consumo, el incremento del reciclaje (recibiendo el reconocimiento por parte del ayuntamiento por ser uno de los establecimientos con mayor índice de reciclaje) y la promoción continua de buenas prácticas a través de información digital para los clientes.

Este reconocimiento refuerza el compromiso de Mondrian y Hyde Ibiza con la protección del entorno natural de la isla y con una industria turística más responsible, posicionando los hoteles de Cala Llonga como referentes para los viajeros que buscan una forma de viajar más consciente y respetuosa con el entorno.

Como destaca Nora Pujol, Líder en sostenibilidad y ESG (Medioambiental, Social y Gobernanza) en Mondrian y Hyde Ibiza, con más de dos décadas de experiencia en las propiedades de Cala Llonga:

“El agua es el recurso natural más valioso que tenemos en Ibiza. Vivir en una isla lo hace aún más crítico: nuestro suministro es limitado y cada gota cuenta. Al ahorrar agua, no solo reducimos el desperdicio, sino que también garantizamos que las generaciones futuras puedan disfrutar de la belleza natural que hace única a Ibiza.”