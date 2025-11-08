Xavier Serrano: «ExpoPalau 2025 reúne en Ibiza a la élite profesional de la energía y la construcción»

ExpoPalau 2025, el gran encuentro profesional del año, se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. La cita, organizada por Servicios Palau, reunirá a fabricantes, instaladores, proyectistas, arquitectos y técnicos para compartir innovación, negocio y conocimiento en un ambiente único. Coincidiendo con el 60 aniversario de la empresa, ExpoPalau 2025 celebrará las seis décadas de compromiso con los profesionales, poniendo en valor el papel de la distribución, el networking y la evolución de un sector clave para el futuro energético y constructivo de las islas.

¿Qué es ExpoPalau 2025 y cómo surge la idea de organizarlo?

ExpoPalau 2025 nace como un punto de encuentro profesional, multisectorial y abierto a la colaboración. Queremos que sea un espacio donde fabricantes, instaladores, técnicos, arquitectos y distribuidores compartan conocimientos, descubran novedades y generen sinergias. En Servicios Palau llevamos seis décadas acompañando al profesional de la energía y la construcción y este evento es la evolución natural de esa vocación: reunir en Ibiza lo mejor del sector y mostrar que la distribución también puede ser motor de cambio e innovación.

¿A quién está dirigido?

A todos los profesionales de la energía y la construcción: instaladores, ingenierías, direcciones facultativas, arquitectos, proyectistas, proveedores y fabricantes. No es una feria abierta al público, sino una cita pensada para generar relaciones de valor entre quienes hacen posible el desarrollo técnico, energético y constructivo de nuestras islas.

«ExpoPalau no es una feria abierta al público, sino una cita para quienes hacen posible el desarrollo técnico, energético y constructivo de las islas».

Servicios Palau cumple 60 años ¿cómo se reflejará en ExpoPalau?

Cumplir 60 años es un motivo de orgullo y de gratitud. Han sido seis décadas al lado del profesional, adaptándonos a cada cambio del mercado y creciendo junto a nuestros clientes y proveedores. ExpoPalau 2025 es un evento para mirar atrás con orgullo, pero sobre todo para mirar hacia adelante. Durante la feria habrá espacios dedicados a la historia de la empresa, testimonios de nuestros colaboradores más veteranos y momentos especiales de celebración. Queremos que todos los que han formado parte de esta historia se sientan reconocidos.

En un contexto de cambios tecnológicos y energéticos, ¿qué papel juega hoy la distribución?

La distribución es un eslabón esencial, aunque a veces poco visible. Es el punto donde confluyen innovación, logística, asesoramiento y servicio. Los fabricantes desarrollan tecnología, los técnicos la aplican, pero la distribución es la que hace posible que esa tecnología llegue en tiempo, forma y conocimiento al mercado. Desde Servicios Palau trabajamos para que la figura del distribuidor sea sinónimo de garantía y acompañamiento, y en ExpoPalau queremos dar valor a ese papel integrador, facilitador y estratégico que sostiene a toda la cadena de valor.

Hablan mucho de ‘networking del canal’. ¿En qué consiste y cómo lo han planteado?

El networking será una de las piezas clave de ExpoPalau 2025. Hemos diseñado un sistema de reuniones concertadas entre profesionales, gestionadas por nuestro equipo, para que los asistentes aprovechen al máximo su tiempo. Habrá zonas específicas de encuentro, espacios relajados donde conversar y llegar a acuerdos que se puedan cerrar con un apretón de manos. En el canal profesional, las relaciones humanas son tan importantes como la tecnología o el producto, y queremos facilitar que esas conexiones se den de forma natural y productiva. Ibiza, por su ambiente y su ritmo, es el lugar perfecto para ello.

¿Qué actividades destacarán durante los dos días de feria?

ExpoPalau 2025 reunirá más de 45 expositores de primer nivel, ponencias técnicas, mesas de debate, espacios de demostración de producto, y una zona de descanso pensada para el networking más distendido. Habrá también una cena de clausura, donde los profesionales podrán seguir conectando en un ambiente más informal. Todo el programa se ha diseñado para equilibrar conocimiento, negocio y relaciones personales.

¿Qué ponencias y temas formarán parte del programa?

Contaremos con expertos y profesionales de distintas áreas. Algunos nombres confirmados son Xavi Serrano, que abordará ‘La cadena de valor’; Marifé Payer, que hablará sobre ‘El futuro saludable de la arquitectura’, y Lluis Oliva i Munar, con una ponencia inspiradora sobre ‘Energía y espacio: cómo la arquitectura puede cambiar el mundo’. También se tratarán temas como eficiencia energética, fotovoltaica, hidrógeno verde o eficiencia hidráulica en redes de distribución con las ponencias de David Berlanga y José Vicente. Cerraremos las ponencias con un tema muy importante y ya muy cercano como es la Inteligencia Artificial y como puede ayudar a las pymes en su valor competitivo. Esta ponencia la dará Sergio Álvarez, CEO de una de las empresas más innovadoras referentes a la IA y sus aplicaciones.

¿Por qué consideran importante que un evento de este tipo se celebre en Ibiza?

Porque Ibiza tiene un tejido profesional potente y dinámico, pero necesita espacios donde encontrarse y proyectarse. La isla ha sabido combinar tradición y modernidad, y el sector técnico no es una excepción. Aquí hay talento, capacidad y una apuesta clara por la sostenibilidad. Organizar ExpoPalau en Ibiza es una forma de devolver al territorio parte de lo que nos ha dado y de generar un punto de conexión entre Baleares y la Península. Queremos que la isla sea un referente de innovación profesional.

¿Qué beneficios obtendrán los asistentes al evento?

ExpoPalau 2025 ofrece valor en tres niveles. Primero, formativo, gracias a las ponencias y charlas. Segundo, comercial, con acceso directo a proveedores y marcas líderes. Y tercero, relacional, con la posibilidad de generar contactos, colaboraciones y oportunidades reales. Además, quienes participen podrán disfrutar de ventajas exclusivas, ofertas especiales y actividades pensadas para que la experiencia sea completa. Todo ello con una organización que entiende las necesidades del profesional porque las vive a diario.

¿Cómo pueden inscribirse los profesionales interesados?

En la web serviciospalau.es/expopalau2025 está disponible el formulario de inscripción. Solo hay que rellenar los datos de la empresa, los asistentes y el área de interés. Una vez confirmada la inscripción, nuestro equipo se pondrá en contacto para personalizar la visita y facilitar acreditaciones. Queremos que cada participante llegue preparado y se lleve el máximo provecho de la experiencia.

¿Cuáles son las expectativas para esta primera edición y qué planes de futuro tienen?

Esperamos una participación muy alta, tanto de proveedores nacionales e internacionales como de profesionales locales. Nuestra meta es consolidar ExpoPalau como un evento en el calendario profesional de Ibiza y Baleares, sin marcar por ahora fechas de repetición. A largo plazo, nos gustaría seguir ampliando áreas temáticas e incorporar nuevos sectores vinculados a la eficiencia, la digitalización y la sostenibilidad.