«Hemos implantado un proyecto de IA en el centro desde los seis hasta los 17 años»

El Colegio Mestral de Ibiza, parte del grupo Inspired Education, ha vuelto a ser el más destacado en las pruebas IAQSE de calidad de la enseñanza este año en las Pitiusas. Además, este centro educativo puede presumir de estar en el top 5 de las mejores notas para acceder a la universidad de Baleares, y de lograr un 100% de aprobados en la PAU. Su metodología de enseñanza, que potencia las cualidades del alumnado, apuesta además por las lenguas internacionales: la mayor parte de sus alumnos finalizan segundo de Bachillerato con un C1 de inglés y con una buena base de alemán.

El patio del centro, con los elementos de calistenia para los alumnos de Secundaria.

Nuevo punto de conexión de profesores, alumnos y familias

En su constante implicación por ofrecer la mejor propuesta educativa, el Colegio Mestral ha implantado este año el programa Inspired Global Studies Plataform (IGSP). «Se trata de una plataforma creada por el grupo Inspired Education, al que pertenece el centro, para homogeneizar contenidos y materiales y planificar, día a día, las sesiones de todo el año», explica el director del Colegio Mestral, Antonio Olmedilla. Se trata de un punto de encuentro entre profesores, alumnos y familias para compartir los contenidos y definir unas líneas académicas muy claras.

«Esta plataforma permite a las familias hacer un seguimiento real de lo que los estudiantes están haciendo en clase, a diario. También es muy útil para que las posibles bajas o cambios de profesorado no afecten a los contenidos que se imparten en el aula, ayuda a los alumnos que por algún motivo han tenido que faltar a clase y mejora el trabajo de los docentes», añade Olmedilla, quien se muestra muy satisfecho por el funcionamiento del IGSP.

Clara apuesta por la IA

«La Inteligencia Artificial (IA) está empezando a cambiar nuestra sociedad, pero estamos seguros de que en un periodo corto de tiempo la va a cambiar mucho más». Ante la convicción de que «triunfarán quienes sepan usarla correctamente», el centro ha hecho una apuesta para que sus alumnos la entiendan y la utilicen durante todas las etapas educativas.

«Ante estas ideas ha nacido el proyecto ‘The day of AI’, con el que incorporamos la IA a nivel curricular desde los seis años hasta los 17», detalla Antonio Olmedilla, quien asegura que se explican y trabajan conceptos adecuados a cada tramo de edad. «Nos interesa que, desde pequeños, entiendan cómo funciona la IA, que no les resulte ajena, y trabajamos desde la creación de materiales hasta conceptos como la ética».

En la vertiente tecnológica, el centro cuenta también con dos salas de realidad virtual en las que los estudiantes pueden desde viajar hasta las trincheras de la Segunda Guerra Mundial hasta diseccionar un corazón. Una forma muy práctica de complementar la teoría de diferentes materias.

Nuevas infraestructuras

Las novedades académicas en el Colegio Mestral van de la mano de una constante renovación de las instalaciones. Los más pequeños del centro pueden jugar ya en dos nuevas zonas habilitadas en el patio de Infantil, con elementos como un tractor y una avioneta, mientras que los alumnos de Secundaria pueden aprovechar el nuevo espacio de calistenia. Además, se han renovado distintos espacios interiores del centro.

Proyecto Posidonia

En el Colegio Mestral quieren compartir con sus alumnos la necesidad de cuidar el medio ambiente. En esta línea, están implantando el Proyecto Posidonia, con el que pretenden hacer pequeñas reforestaciones de esta valiosa planta submarina en Ibiza y Formentera. El director del centro asegura: «Lo importante no es el terreno que replantemos, sino la sensibilización y concienciación de nuestros alumnos».