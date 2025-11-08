Más de un centenar de automóviles a buen precio y con garantías esperan dueño

Más de la mitad de los coches que se exhibirán en el Salón del Vehículo de Ocasión de Ibiza saldrán del recinto ferial de Eivissa con un nuevo dueño. La cita será el próximo fin de semana desde el viernes 14 de noviembre al domingo 16, de 10.30 a 21 horas. Un salón que llega a la edición número 23 con muy buenas expectativas tanto para los expositores, que venden entre un 50 y un 60% de sus vehículos, como para los compradores, que se van con un coche a buen precio con las revisiones, certificaciones y las garantías de los coches de ocasión.

El Salón permite ver en un solo espacio automóviles de todo tipo. | | J.A. RIERA

Punicauto, Tanit Trading Automoción, Plataforma Rent a Car, Grupauto y Proa Quality Service exhibirán más de 120 vehículos de todo tipo desde pequeños utilitarios y de alta gama a deportivos, turismos, comerciales o todoterrenos con precios que van desde los 6.000 a los 100.000 euros.

Además, otra empresa, Can Repro, mostrará su servicio de reproducción de llaves, algo muy útil en vehículos de ocasión, que a veces no tienen todas las copias de las llaves.

Descuentos y ayudas

Como novedad, este año los concesionarios quieren echar una mano a quienes se han quedado sin coche por culpa de ‘Ex Gabrielle’ y ‘Alice’, las dos danas que azotaron la isla recientemente. Así que a los descuentos que suelen hacer los vendedores con motivo del Salón, los expositores han creado un fondo de 3.000 euros para repartir entre quienes compren un vehículo y acrediten que han dado de baja o que han perdido su coche por la dana.

Una ayuda que contribuirá a despejar la incógnita de la previsión de ventas, ya que con el fin de temporada y con motivo de las danas, las compañías de vehículos de ocasión ya han vendido bastantes unidades antes del Salón. «Vamos a ver si la tendencia sigue y se consigan unas buenas cifras de ventas como últimamente estaba pasando», añade Miguel Ángel Escandell, de Tanit Trading Automoción y uno de los organizadores del Salón.

Precios razonables

Algo que parece que se cumplirá ya que, según apuntó Escandell durante la presentación del salón, «el mercado está bien. De hecho, está mejorando en los últimos tiempos. Al final, si ofreces un producto de calidad y a un precio razonable, se vende bien». Se trata de una feria que con 23 ediciones está ya consolidada, como lo demuestra el repunte de la ventas de los últimos años.

De todas formas, además del atractivo de los precios y de los descuentos, el Salón es un imán para los amantes del motor que suelen visitarlo, muchas veces en familia, y no solo para comprar. Ayuda que la entrada es gratuita, que se celebra en fin de semana y que el aparcamiento está garantizado. Además, «siempre se encuentran algunas sorpresas y vehículos muy interesantes», concluye Miguel Ángel Escandell.