Vibra Hotels celebra el fin de la temporada en Mallorca con más de 700 empleados

Vibra Hotels ha celebrado su tradicional fiesta de fin de temporada en el Hotel Vibra Beverly Playa, en Mallorca, un encuentro que reunió a cerca de 750 empleados procedentes de los 33 hoteles del grupo en Ibiza, dos en Mallorca y tres en Menorca.

Los miembros de la nueva Unidad Vibra de Emergencias junto a Doménech.

Fiel a su compromiso con las personas que forman parte de la compañía, Vibra Hotels se volcó con sus equipos en la organización de esta gran cita, facilitando los traslados desde Ibiza y Menorca a Mallorca y cuidando al máximo cada detalle.

Un homenaje a las ocho trabajadoras que se jubilan este año.

Los dos vuelos chárter que trasladaron a los empleados se personalizaron con reposacabezas que llevaban el lema ‘Vibra se va de vacaciones’, y durante el embarque la tripulación sorprendió a los pasajeros con un mensaje lleno de emoción y cariño: «¡Muy buenos días, equipo Vibra! Os damos la bienvenida a bordo de este vuelo tan especial con destino… ¡Mallorca! Hoy no viajamos por trabajo, ni para visitar hoteles… hoy Vibra se va de vacaciones. Preparaos para disfrutar de una fiesta llena de buena energía, risas, música y espíritu Vibra, porque esta vez los protagonistas sois vosotros: nuestro gran equipo».

Invitando a los pasajeros a activar el modo ‘fiesta’, los tripulantes pusieron rumbo a Mallorca, expresando antes: «¡Gracias por hacer que Vibra Hotels siga creciendo cada día con tanta pasión y alegría!¡Despegamos con ritmo, ilusión y mucha, mucha Vibra! Vibra se va de vacaciones… ¡y que empiece la fiesta!». Un gesto que reflejó el espíritu cercano, entusiasta y humano de la compañía, y que marcó el inicio de una jornada inolvidable para todo el equipo Vibra. Además, todos los empleados que asistieron se alojaron esa noche en el hotel Vibra Beverly Playa, disfrutando al máximo la experiencia desde el otro lado, como auténticos huéspedes.

La jornada comenzó con una comida al aire libre en las zonas ajardinadas junto a las piscinas del hotel, seguida de actividades de ocio distribuidas por todas las instalaciones, incluida la piscina interior. Al caer la tarde, el director general, Antonio Doménech, dirigió unas palabras a los asistentes, en las que destacó los excelentes resultados obtenidos este año: «Hemos conseguido mantener unos resultados sólidos gracias a la eficiencia, al compromiso del equipo y a que todos hemos remado en la misma dirección, alineados con los objetivos estratégicos de la compañía», afirmó.

Durante su intervención, Doménech hizo balance de los principales hitos de la temporada, entre los que destacó la inauguración del magnífico complejo Vibra Yamm, en el Sun-Strip de San Antonio, y de los Apartamentos Vibra Jabeque Blue en Platja d’en Bossa, ambos diseñados bajo criterios de modernidad, confort y excelencia en cada detalle.

Asimismo, adelantó algunos de los proyectos estratégicos de futuro, como la apertura del primer hotel de Vibra en la Península, prevista para Semana Santa de 2027 en Sevilla, un paso que calificó como «muy importante» en su expansión. Doménech subrayó: «Para sostener este crecimiento y ambición necesitamos algo más que ladrillos y aperturas. Necesitamos lo más valioso: nuestro equipo humano. La gestión del talento se convierte en nuestro gran objetivo estratégico de los próximos años».

También anunció la puesta en marcha de un nuevo Plan Director de Sostenibilidad a cinco años, que reforzará este ámbito como uno de los pilares fundamentales de la compañía. El director general quiso tener un reconocimiento especial al equipo del Complejo Luxmar y a los empleados de los hoteles afectados por las intensas lluvias del pasado 30 de septiembre, destacando su profesionalidad y compromiso ejemplares. Además, rindió homenaje a la nueva Unidad Vibra de Emergencias (UVE), invitando a sus integrantes a subir al escenario.

La velada incluyó un emotivo homenaje a las ocho mujeres que se jubilan este año, algunas con más de cinco décadas de trayectoria en la compañía. El evento contó con la presencia de los miembros del Consejo de Administración y fue conducido por Víctor Aleixandre, del grupo ‘Viviendo del Cuento’, quien animó las distintas actividades de la jornada.

Tras la cena, servida en los jardines, la celebración continuó en la discoteca del hotel, ambientada al más puro estilo de las boîtes de los años 80, con la fiesta ‘Fuego’, de Silvia Superstar. El lema de esta edición fue ‘Vibra se va de vacaciones’ para poner el broche a una temporada marcada por el éxito y la cohesión del equipo.