Ibiza MICE Summit, cinco años conectando al sector MICE

Ibiza MICE Summit ha alcanzado este año su quinta edición con una evolución y un crecimiento palpables, que posicionan y sitúan a este evento anual como un encuentro de referencia para debatir y aprender sobre los cambios e innovaciones del turismo de reuniones, congresos, incentivos y eventos (MICE, por sus siglas en inglés).

Fina Riera, Rubén Sousa, Ana Sánchez. / .

Bajo el lema ‘Lead the future. Lead the change’, el foro ha sido parte de un programa que se ha extendido del 23 al 26 de octubre, con la visita de 15 agencias de España y Europa, invitadas para recorrer atractivos naturales y culturales de la isla, y conocer las instalaciones e infraestructuras que convierten Ibiza en un destino de primer nivel para acoger reuniones e incentivos.

Workshop en Can Lluc. / .

Organizado por el Palacio de Congresos de Ibiza y por Ibiza Convention Bureau, Ibiza MICE Summit cuenta con el apoyo del Consell de Ibiza y de los ayuntamientos de Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni, Ibiza y Sant Joan.

Fina Riera , Eva Ruiz, Ana Sánchez. / .

Gracias a esta colaboración público-privada se contribuye a promover un segmento que desestacionaliza, impulsa la economía de manera transversal y agrega valor a un destino turístico como Ibiza. La organización expresó además su agradecimiento a una veintena de proveedores locales, destacando especialmente el apoyo de CTS Events como secretaría técnica y su proveedor técnico, Sonoibiza.

Fina Riera, Carmen Ferrer, Ana Sánchez. / .

Inspiración y debate

Juan Miguel Costa, Fina Riera, Miguel Tur Rubio, Ana Sánchez, Miguel Tur Contreras, Carmen Rodríguez. / .

Desde el auditorio del Palacio de Congresos de Ibiza, el summit se celebró el 24 de octubre y sirvió para dar a conocer la transformación de la industria de la mano expertos y líderes del sector, que han abordado las claves para liderar el futuro y los cambios de la industria.

Visita al mural de Okuda.

La posibilidad de medir las emociones de los asistentes a los eventos a partir de sensores, el uso de la Inteligencia Artificial en el sector, la rentabilidad de los eventos con impacto social o las tendencias del marketing, han sido algunas de las novedades que se han podido conocer este año. Los paneles y mesas redondas de expertos han contado con ponentes de reconocido prestigio, incluidos integrantes de la Asociación de Events Manager de España (EMA) o de la Asociación de Agencias de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA).

Representantes del sector MICE de Ibiza. / .

Las agencias descubren la isla

Visita guiada a Dalt Vila. / .

Ibiza MICE Summit se compone además de un viaje de familiarización (fam-trip) para agencias de eventos invitadas que recorren y descubren la variedad de atractivos de la isla para después poder darlo a conocer a sus clientes cuando se plantean celebrar un evento en Ibiza.

Actividad con bicis. / .

El objetivo es mostrar la versatilidad de la isla como destino para reuniones y eventos de primer nivel y en esta ocasión han visitado la isla una quincena de agencias de España, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.

La maestra de ceremonias, Ilaria Mulinacci. / .

El programa está diseñado para mostrar la la oferta y los servicios de Ibiza, como una experiencia de destino para las agencias.

Actividad de esparto con agencias. / .

Con esta premisa, se han alojado cada noche en un hotel de diferente categoría y tipología de los municipios de Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep, y también han disfrutado de una visita guiada y cultural por Dalt Vila, para conocer el entorno amurallado, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Además, han realizado una ruta en bicicleta y de senderismo por los parajes naturales del norte de la isla, han visitado la obra de Okuda inaugurada este año en el centro de Sant Antoni, donde también han podido apreciar una demostración tradicional de ball pagès.

Las agencias también han podido conocer de primera mano instalaciones como el auditorio de Caló de s’Oli, en Cala de Bou, además de asistir a un taller de hierbas ibicencas para aprender los secretos de elaboración de esta bebida típica o de un taller de esparto.

No ha faltado la gastronomía local y de autor en los diferentes restaurantes que colaboran con el Ibiza MICE Summit, además de una actividad musical con dj y la visita a localizaciones y ‘venues’ de la isla.

Más de 1.200 reuniones con proveedores locales

El evento MICE por excelencia de Ibiza ha organizado también la jornada de trabajo (Workshop B2B) entre empresas locales proveedoras de servicios y las agencias invitadas, encuentro que ha tenido lugar el sábado 25 en el agroturismo Can Lluc.

En esta quinta edición de Ibiza MICE Summit se han cumplido cuatro años de esta iniciativa que ya suma desde sus inicios más de 1.200 reuniones entre empresas ibicencas y agencias españolas y europeas.

Con el objetivo de generar oportunidades de negocio entre agencias invitadas y proveedores locales, es un espacio de creación de oportunidades que este año ha tenido como protagonistas a hoteles de isla, agencias de actividad y empresas de gestión de destinos (DMC) de la isla.