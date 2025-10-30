Las casas payesas de Ibiza conquistan Indonesia: así es el ambicioso proyecto de un empresario ibicenco

Desde el otro lado del mundo, la esencia de Ibiza sigue inspirando a quienes la llevan en su ADN. Aitor Pérez Marí, ibicenco afincado en la isla indonesia de Lombok desde hace dos años, ha encontrado en su tierra natal la musa de su nuevo proyecto: un conjunto de villas que reproducen la estética y la calma de la arquitectura tradicional ibicenca.

“Llevaba tiempo pensándolo y creo que es el momento. Me ha salido una oportunidad muy buena de un terreno y quiero hacer algo basado en mis orígenes”, explica Pérez, que ha bautizado el desarrollo con un nombre tan simbólico como directo: 'Ibiza Livin'.

Aitor Pérez Marí reside en Lombok desde hace dos años. / Aitor Pérez

Arquitectura tradicional ibicenca en el sudeste asiático

El empresario lidera dos compañías (Hakuna Matata Properties y Jungla Pulau Properties) que, en menos de un año, han construido cerca de 95 villas y actualmente gestionan ocho proyectos en marcha. La combinación de visión empresarial, conocimiento local y una estética cuidada se ha convertido en su sello personal. Pero este nuevo complejo tiene un valor especial. “Toda mi familia es de Ibiza. Es una manera de rendir tributo a mis raíces”, añade con orgullo.

El proyecto 'Ibiza Livin' está inspirado en las casas payesas tradicionales. / Aitor Pérez

El diseño del proyecto refleja esa conexión con la isla blanca. Las construcciones apuestan por la sobriedad de las líneas cúbicas, los tonos claros, los muros encalados y los materiales naturales, como la piedra y la madera. A todo ello se suma una cuidada integración en el entorno tropical de Lombok, donde la vegetación, las palmeras y el mar completan una estampa de serenidad. Los espacios exteriores, las pérgolas y las piscinas privadas evocan el espíritu mediterráneo, adaptado a un paraíso del sudeste asiático.

Un homenaje a sus orígenes

La familia de Aitor Pérez Marí es propietaria del histórico Hotel Buenavista de Santa Eulària, el más antiguo de la isla. “Gracias a eso mucha gente me conoce, pero quiero compartir también lo que estoy haciendo aquí en Lombok, que creo que es bastante interesante”, explica.

Las paredes encaladas, la piedra y la madera son protagonistas. / Aitor Pérez

Su propósito es acercar este nuevo concepto de vida y descanso a un público que valora la belleza sencilla, el confort y la conexión con la naturaleza. “Es una oportunidad única a día de hoy”, concluye.

Más información sobre 'Ibiza Livin'

Para conocer más sobre el proyecto de 'Ibiza Livin' en Lombok se puede contactar con el empresario Aitor Pérez Marí a través de WhatsApp en el número +62 823-4118-0009 o seguir la cuenta oficial de Instagram @ibizalivin.lombok donde próximamente se anunciarán novedades.