Cierre con optimismo del Hippy Market Punta Arabí, que espera regresar el primer miércoles de abril de 2026

La Asociación de Vendedores del Hippy Market Punta Arabí (Avehmpa) y la Asociación de Vecinos de Es Canar hacen un balance muy positivo de la temporada 2025, marcada por la estabilidad que ha traído a la zona la llegada de la empresa hotelera Fergus, actual gestora del histórico Hippy Market Punta Arabí.

Tras varios años de incertidumbre y cambios de gestión desde la pandemia, el emblemático mercadillo, activo desde 1973 y considerado uno de los más icónicos de la isla de Ibiza, ha recuperado la tranquilidad y la confianza tanto de los vecinos como de los vendedores y comerciantes de la zona.

La entrada al Hippy Market Punta Arabí, el pasado mes de mayo. / Toni Escobar

Durante los años de la pandemia y hasta 2025, el respaldo del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha sido crucial para la supervivencia del Hippy Market, mostrando una implicación ejemplar con los vendedores y con el tejido comercial y social de es Canar. Su compromiso, acompañamiento y apoyo continuado han permitido mantener viva la esencia del mercadillo y garantizar su continuidad como uno de los grandes referentes culturales y turísticos del municipio.

Un impulso para el entorno de la mano de Fergus

Las asociaciones confían en que la incorporación de Fergus suponga un importante impulso para el entorno, ofreciendo al mercado y al pueblo de Es Canar garantías de continuidad y mejora. «Después de años de altibajos e incertidumbre, este 2025 ha devuelto al Hippy Market Punta Arabí la calma y la alegría que siempre lo caracterizaron.

El Hippy Market Punta Arabí ha recuperado este verano la alegría de siempre. / Toni Escobar

Ha sido una temporada estable, con buena energía y con ganas de seguir creciendo», señalan desde Avehmpa y la Asociación de Vecinos de Es Canar, que aprovechan para expresar su agradecimiento más sincero al Ayuntamiento de Santa Eulària por su apoyo, sensibilidad y colaboración constante.

Hippy Market Punta Arabí: todos los miércoles desde abril hasta octubre

Por primera vez en varios años, las entidades esperan recuperar el calendario tradicional del mercadillo, con una temporada completa desde el primer miércoles de abril hasta el último miércoles de octubre, tal como se venía haciendo en años anteriores.

Durante los dos últimos años, debido a la inestabilidad en la gestión y a las obras de actualización del hotel, el mercado no había podido abrir en abril, un mes que se está consolidando como un periodo turístico de gran valor para la zona.

Con la vista puesta en 2026, Avehmpa, la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Es Canar y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu celebran el cierre de una temporada estable y esperanzadora, y trabajan ya con ilusión para que el Hippy Market Punta Arabí pueda volver a abrir sus puertas el miércoles 1 de abril de 2026, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, tal como marca la tradición.