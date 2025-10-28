Música, ‘food trucks’ y talleres infantiles para despedirla temporada

Desde recuerdos tradicionales hasta productos eco-friendly y diseños originales de distintos estilos, Hippy Market Punta Arabí, el mercadillo más antiguo y extenso de Ibiza, alberga todo tipo de piezas exclusivas y es el lugar ideal para los visitantes más bohemios que buscan un plan diferente.

Con más de 400 puestos, música en directo, propuestas gastronómicas en sus food trucks, maquillaje artístico y talleres para los más pequeños, este emblemático mercadillo, que se celebra desde 1973 en es Canar, dirá adiós a esta temporada este miércoles 29 de octubre cerrando un año lleno de novedades y momentos inolvidables. Entre ellos destaca la apertura de Fergus Style Punta Arabí, el nuevo establecimiento de este consolidado grupo hotelero que, desde este 2025, ofrece una experiencia lifestyle superior entre las calles del icónico Hippy Market, brindando a los visitantes una oportunidad única para disfrutar en un entorno cultural y artístico único en Ibiza.

Piezas únicas y especiales en un ambiente familiar

Abierto de 10 a 18 horas, Hippy Market Punta Arabí se distingue por su amplia y variada oferta de puestos que abarcan desde artesanía, bisutería, accesorios, ropa, decoración, productos de cosmética natural y ecológica, hasta licores locales o artículos sostenibles creados con materiales reciclados como neumáticos o plástico, entre otros muchos productos.

El Hippy Market Punta Arabí es un enclave perfecto para encontrar piezas únicas y especiales que capturan el alma y el arte de la isla en un ambiente familiar y vibrante que se completa con actuaciones en directo de artistas locales de Ibiza, una zona gastronómica con varios food trucks con distintas propuestas culinarias, un espacio de maquillaje artístico y talleres creativos para los niños.

Una oportunidad perfecta para conectar con la cara más auténtica de la isla blanca que sigue viva en cada rincón, en cada melodía y en cada creación artesanal, formando parte del espíritu inconfundible de Ibiza.