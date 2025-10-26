Carlos A. Fuster Diana: “El cáncer de mama no es exclusivo de mujeres: ignorar los síntomas por vergüenza puede ser perjudicial”

¿Con qué frecuencia se presenta el cáncer de mama en hombres y por qué suele pasar desapercibido?

El cáncer de mama en hombres es poco frecuente. Aproximadamente 1 de cada 100 cánceres de mama afecta al hombre, es decir, por cada 100 casos en mujeres uno se produce en hombres. Suele pasar desapercibido porque hay una conciencia general de que el cáncer de mama solo afecta al sexo femenino, por lo cual se presta poca atención a los síntomas. En la mayoría de los casos el síntoma inicial es un tumor palpable y suele aparecer más frecuentemente en mayores de 60 años.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo en varones?

Los principales factores de riesgo son la historia familiar de cáncer de mama, las mutaciones genéticas, sobre todo BRCA 2, el síndrome de Klinefelter. Otros factores de riesgo son la edad avanzada, la obesidad y el aumento de exposición a estrógenos, como enfermedades hepáticas o endocrinas, tratamientos hormonales, etc.

¿Qué síntomas o signos deben alertar a un hombre para consultar al médico?

El síntoma más frecuente es el bulto o tumor, no doloroso, habitualmente retroareolar. Puede acompañarse de alteración o retracción del complejo areola pezón. También puede presentarse con secreción a través del pezón o como aumento de ganglios en la axila.

¿Por qué suele diagnosticarse más tarde que en mujeres?

Porque habitualmente ni los pacientes ni los médicos piensan inicialmente en la posibilidad de un cáncer de mama.

¿Qué pruebas se utilizan para confirmar el diagnóstico?

Ante la sospecha clínica se utilizan básicamente las mismas pruebas que en las mujeres. El procedimiento habitual consiste en mamografía, ecografía y biopsia con aguja gruesa.

¿El tratamiento en hombres es igual al de las mujeres o tiene particularidades?

Dada la localización retroareolar, el tratamiento quirúrgico en el caso de los hombres es siempre mastectomía, con biopsia selectiva del ganglio centinela o vaciamiento axilar. La radioterapia tras mastectomía se indicará, al igual que en las mujeres, en tumores mayores de 5 cm, o que infiltren piel o pared torácica o con afectación axilar. El tratamiento sistémico con quimioterapia, hormonoterapia o anticuerpos monoclonales dependerá del perfil inmunológico del tumor

¿Cuál es el pronóstico cuando se detecta a tiempo?

El pronóstico es similar al de las mujeres. Cuando se diagnostica en estadio inicial la supervivencia a 5 años es casi del 100%. El pronóstico va a depender fundamentalmente del estadio del tumor y del perfil inmunohistoquímico, aunque también influyen la edad y el estado de salud.

¿Qué papel juegan las campañas de concienciación? ¿Se habla lo suficiente del cáncer de mama en hombres?

Las campañas de concienciación deberían jugar un papel importante en la lucha contra el cáncer de mama en hombres. Deben informar de la existencia de esta enfermedad en hombres y ayudar a reducir el estigma social que hace que algunos hombres se sientan avergonzados de consultar por esos síntomas.

¿Qué avances recientes existen en el diagnóstico o tratamiento del cáncer de mama masculino?

Las pruebas diagnósticas son equivalentes a las mujeres, y fundamentalmente son la mamografía, la ecografía y la biopsia. Excepcionalmente puede ser necesaria la resonancia. Para el estudio de extensión se utiliza el TAC y la gammagrafía ósea o el PET-TAC. Los avances en el tratamiento son similares a los de las mujeres, intentando personalizar e individualizar el tratamiento para cada paciente con nuevas terapias dirigidas.

¿Qué mensaje final le daría a los hombres sobre la importancia de revisarse y no ignorar los síntomas?

Habría que incidir en que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de mujeres. Ante cualquier bulto en la mama (sobre todo indoloro), cambios en el pezón, secreción o alteración de la piel, hay que acudir al médico. Ignorar los síntomas por falta de información, miedo o vergüenza puede ser muy perjudicial, ya que el diagnóstico en estadios iniciales permite un tratamiento más sencillo y por supuesto una mayor supervivencia.