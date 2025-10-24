ROOTS celebra su primera década en Ibiza

El restaurante Es Racó se convirtió el pasado sábado en el escenario de un cumpleaños poco habitual. La empresa ROOTS Ibiza, todo un referente en el sector de cocinas en la isla, alcanzaba su primera década de historia y sus propietarios, Emilio Mayor y Fede López-Higuera, decidieron celebrarlo por todo lo alto.

Cerca de un centenar de personas entre amigos, clientes y familiares se dieron cita en este enclave, un auténtico remanso de paz en la localidad de Sant Rafel, para brindar por el proyecto que hace diez años nació casi como un sueño y hoy es una firma consolidada.

La atmósfera fue tan discreta como cálida: sin estridencias, sin ruido, con un tono distendido que permitió disfrutar de la velada entre conversaciones tranquilas, buen ambiente y un escenario natural que reforzó la sensación de reunión íntima.

ROOTS cierra así una década marcada por la confianza, la calidad y el servicio, pilares que le han permitido superar épocas complejas como la pandemia, y consolidarse como una compañía de referencia que ha ayudado a miles de personas a crear cocinas a medida en Ibiza.

Lejos de conformarse con lo que han conseguido hasta el día de hoy, sus responsables aseguran que el aniversario no es un punto final, sino un impulso para seguir creciendo: «Vamos hacia adelante», expresan como declaración de intenciones.

La cena en Es Racó selló la celebración de un camino de diez años y dejó claro que ROOTS entra en su segunda década con el mismo espíritu y ganas de continuar evolucionando que en sus primeros años.