El nuevo Mercedes-Benz CLA conquista Ibiza con tecnología y elegancia

El concesionario oficial de Mercedes-Benz en Ibiza y Formentera, Terrenauto, celebró el pasado jueves la esperada presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA en un evento exclusivo que reunió a clientes, amigos, prensa local y apasionados de la marca. La cita tuvo lugar en el restaurante del Port Nàutic de Ibiza, en un entorno elegante y relajado con espectaculares vistas a Dalt Vila.

La velada, en formato sunset, combinó música de dj, cócteles de autor y una actuación en directo del saxofonista Lugotti, que aportó el toque final perfecto a una noche dedicada al diseño, la tecnología y la innovación automovilística, con el Mediterráneo como telón de fondo.

Durante la presentación, Ana Ferrer, directora comercial de Terrenauto, destacó las principales cualidades del nuevo modelo: «es elegante, inteligente, aerodinámico, tecnológico y eficiente». Además, subrayó que «se ha desarrollado sobre una nueva plataforma, que será la base de los futuros modelos de la marca».

Ana Ferrer, directora comercial de Terrenauto, durante la presentación. / A. VORONYY

Esta plataforma permite al nuevo CLA alcanzar una autonomía de hasta 790 km, con un consumo medio de solo 12,2 kWh/100 km y carga ultrarrápida. Incluso en su versión más básica, el modelo ofrece 272 caballos de potencia, aunque también se ofrecerán versiones más potentes y opciones de gasolina para distintos estilos de conducción.

Aerodinámica, sostenibilidad y potencia

En cuanto al diseño, el nuevo CLA refleja una evolución clara hacia la sostenibilidad y la eficiencia sin renunciar a la estética deportiva que caracteriza a Mercedes-Benz. El modelo logra un coeficiente aerodinámico de apenas 0,21, gracias a elementos como el capó alargado, manillas enrasadas, voladizos cortos y llantas con diseño aerodinámico. En el exterior destacan la parrilla frontal iluminada, los faros LED High Performance en forma de estrella y el techo panorámico fijo con aislamiento térmico, ideal para el clima ibicenco y los días de sol intenso.

El interior también ha sido rediseñado, apostando por materiales reciclados y sostenibles sin perder funcionalidad ni espacio. Ofrece amplio lugar para pasajeros y equipaje, e incorpora dos pantallas digitales, con la opción de añadir una tercera Superscreen para el copiloto. Todas funcionan con el nuevo sistema operativo con inteligencia artificial Mercedes-Benz MB.OS.

Toni Ferrer, gerente de Terrenauto Ibiza, durante su discurso. / A. VORONYY

Una de las novedades más prácticas del nuevo CLA es su maletero delantero de cien litros, además de una consola central de dos niveles que mejora la experiencia diaria y facilita el orden.

El nuevo CLA cien por cien eléctrico ya está disponible en Terrenauto Ibiza, con condiciones especiales de lanzamiento y la posibilidad de acogerse al Plan MOVES. «Ibiza merecía una presentación a la altura de este modelo: innovador, sofisticado y con una energía muy especial, fiel al carácter de Mercedes-Benz», concluyó el equipo de Terrenauto.