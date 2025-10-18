El nuevo Mercedes-Benz CLA conquista Ibiza con tecnología y elegancia
Con diseño renovado, materiales sostenibles y sistema operativo con inteligencia artificial, el último lanzamiento de Mercedes-Benz llega a la isla de la mano de Terrenauto en una presentación llena de estilo
El concesionario oficial de Mercedes-Benz en Ibiza y Formentera, Terrenauto, celebró el pasado jueves la esperada presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA en un evento exclusivo que reunió a clientes, amigos, prensa local y apasionados de la marca. La cita tuvo lugar en el restaurante del Port Nàutic de Ibiza, en un entorno elegante y relajado con espectaculares vistas a Dalt Vila.
La velada, en formato sunset, combinó música de dj, cócteles de autor y una actuación en directo del saxofonista Lugotti, que aportó el toque final perfecto a una noche dedicada al diseño, la tecnología y la innovación automovilística, con el Mediterráneo como telón de fondo.
Durante la presentación, Ana Ferrer, directora comercial de Terrenauto, destacó las principales cualidades del nuevo modelo: «es elegante, inteligente, aerodinámico, tecnológico y eficiente». Además, subrayó que «se ha desarrollado sobre una nueva plataforma, que será la base de los futuros modelos de la marca».
Esta plataforma permite al nuevo CLA alcanzar una autonomía de hasta 790 km, con un consumo medio de solo 12,2 kWh/100 km y carga ultrarrápida. Incluso en su versión más básica, el modelo ofrece 272 caballos de potencia, aunque también se ofrecerán versiones más potentes y opciones de gasolina para distintos estilos de conducción.
Aerodinámica, sostenibilidad y potencia
En cuanto al diseño, el nuevo CLA refleja una evolución clara hacia la sostenibilidad y la eficiencia sin renunciar a la estética deportiva que caracteriza a Mercedes-Benz. El modelo logra un coeficiente aerodinámico de apenas 0,21, gracias a elementos como el capó alargado, manillas enrasadas, voladizos cortos y llantas con diseño aerodinámico. En el exterior destacan la parrilla frontal iluminada, los faros LED High Performance en forma de estrella y el techo panorámico fijo con aislamiento térmico, ideal para el clima ibicenco y los días de sol intenso.
El interior también ha sido rediseñado, apostando por materiales reciclados y sostenibles sin perder funcionalidad ni espacio. Ofrece amplio lugar para pasajeros y equipaje, e incorpora dos pantallas digitales, con la opción de añadir una tercera Superscreen para el copiloto. Todas funcionan con el nuevo sistema operativo con inteligencia artificial Mercedes-Benz MB.OS.
Una de las novedades más prácticas del nuevo CLA es su maletero delantero de cien litros, además de una consola central de dos niveles que mejora la experiencia diaria y facilita el orden.
El nuevo CLA cien por cien eléctrico ya está disponible en Terrenauto Ibiza, con condiciones especiales de lanzamiento y la posibilidad de acogerse al Plan MOVES. «Ibiza merecía una presentación a la altura de este modelo: innovador, sofisticado y con una energía muy especial, fiel al carácter de Mercedes-Benz», concluyó el equipo de Terrenauto.
- La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Ibiza y Formentera
- Encuentran un enorme tubo de 12 metros bloqueando el torrente de sa Llavanera en Ibiza
- Un camarero de Ibiza: 'Que no os engañen, esta es la pura realidad de trabajar en Ibiza
- Cinco individuos siembran el miedo en Sant Ferran: peleas, amenazas de muerte, robos y cuchillos
- Una joven emprendedora se va de Ibiza agobiada por la vivienda: “Estoy en una casa sin contrato, con las cosas del propietario”
- Turistas de Ibiza muestran el antes y el después de su hotel tras las lluvias torrenciales
- Sant Ferran dice «¡basta ya!»a la inseguridad en sus calles
- Vara de Rey se llena de ofertas, música y producto local en la 'Fira d’Estocs de Tardor'