Suministros Ibiza: hormigón y morteros de calidad en Ibiza y Formentera

En las Pitiusas la calidad del hormigón y los morteros, junto con la puntualidad en el suministro, marcan la diferencia en el resultado de cualquier proyecto. Con más de 60 años de experiencia, Suministros Ibiza se ha consolidado como referente en la fabricación y distribución de estos materiales, gracias a una producción propia certificada, cantera propia y una logística que asegura entregas rápidas y fiables en toda la isla.

Producción propia con certificación técnica

Suministros Ibiza dispone de dos plantas de hormigón en Ibiza y una en Formentera desde las que fabrica hormigones con cementos, áridos de su propia cantera y aditivos de máxima calidad. Una producción controlada en todo momento para garantizar que cada lote cumpla los estándares técnicos más exigentes.

Además, la certificación de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado, ANEFHOP, avala la excelencia de los procesos de elaboración del hormigón producido por Suministros Ibiza, garantizando resistencia, durabilidad y seguridad.

Suministros Ibiza

La mayor flota de hormigoneras de las islas

Con la mayor flota de camiones hormigonera de Ibiza y Formentera, Suministros Ibiza asegura un servicio continuo y sin esperas. Esta capacidad logística permite entregar la cantidad necesaria de hormigón y mantener la frecuencia que requiere cada proyecto.

Fotografía del desarrollo de un edificio residencial en Santa Eulària des Riu. / Suministros Ibiza

Experiencia técnica y conocimiento local

El equipo de Suministros Ibiza aporta un conocimiento profundo de la normativa y de los diferentes métodos constructivos, asesorando la opción más adecuada para cada caso y proyecto. Este conocimiento les permite elaborar morteros autonivelantes por vía húmeda, así como hormigones especiales (autocompactantes, flexotracción, etc.), para afrontar cualquier proyecto con la debida solvencia técnica.

Además de sus capacidades productivas y logísticas, Suministros Ibiza pone a disposición de sus clientes una calculadora de CO₂ para hormigón, desarrollada bajo estándares del sector y que permite estimar las emisiones de dióxido de carbono asociadas a cada lote de hormigón producido. Esta herramienta aporta transparencia ambiental, facilita la inclusión de criterios de sostenibilidad en licitaciones técnicas y permite optimizar mezclas con menor impacto sin comprometer las prestaciones.

Fotografía realizada por el arquitecto técnico Juan Planells de una obra en construcción de las Pitiusas. / Suministros Ibiza

Un socio de confianza para profesionales

Con más de seis décadas de trayectoria, Suministros Ibiza se mantiene como un aliado estratégico para ingenieros, arquitectos y constructores que buscan materiales de calidad certificada y un servicio ágil.

Más allá del hormigón y los morteros, Suministros Ibiza ofrece un servicio integral para el sector de la construcción, con una amplia gama de materiales y soluciones adaptadas a las necesidades de cada profesional. Desde áridos, ferralla y cerámica, hasta fontanería, climatización, mármoles, baños y revestimientos, cubre así todas las fases de una obra, garantizando calidad, asesoramiento técnico y entregas puntuales en cualquier punto de Ibiza y Formentera.

Gracias a su infraestructura propia —que incluye canteras, talleres de ferralla, plantas de hormigón y una extensa flota de transporte—, Suministros Ibiza es una garantía al servicio de los proyectos más exigentes de las Pitiusas.

Av. de Sant Joan de Labritja

Más información: 971313912