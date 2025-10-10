Eventos, conciertos y talleres de arte al aire libre: así han convertido Hyde y Mondrian la playa de Cala Llonga en destino imprescindible este 2025

Los hoteles Hyde & Mondrian de Cala Llonga, en Ibiza, han cerrado una exitosa tercera temporada 2025 marcada por la energía creativa, la música y la gastronomía de alto nivel. Desde el arranque en abril con el International Music Summit (IMS), el evento más emblemático de música electrónica en la isla, hasta el cierre esta semana con Journeys junto a Ibiza Luxury Destination, Hyde y Mondrian Ibiza se han posicionado como referentes de la costa este de la isla.

Rooftop Sun & Moon: música al atardecer, talleres de arte y celebraciones privadas

El rooftop Sun & Moon en el hotel Mondrian se ha transformado en un espacio multifacético que ha acogido sesiones musicales al atardecer, talleres de pintura al aire libre y celebraciones privadas en Ibiza en un entorno natural incomparable.

Uno de los talleres artísticos que se han desarrollado en el rooftop de Mondrian. / Hyde y Mondrian

Los eventos corporativos son también un éxito en sus nuevas salas de reuniones, que combinan diseño contemporáneo y funcionalidad. En esta increíble terraza se han celebrado también talleres artísticos muy especiales y conciertos íntimos con vistas al mar. Todo es posible en estos dos hoteles de Cala Llonga, que han cumplido su tercera temporada superando todas las expectativas de sus huéspedes y clientes.

Las nuevas salas de reuniones acogen todo tipo de eventos en estos elegantes hoteles de Cala Llonga. / Hyde y Mondrian

Niko y Sonrojo, los dos restaurantes que pasean por Asia y el Mediterráneo en Cala Llonga

En el ámbito gastronómico, el restaurante Niko ha conquistado a los amantes de la cocina asiática con una propuesta sofisticada que regresará en 2026 con una carta renovada y nuevos detalles que prometen elevar aún más la experiencia. Por su parte, el chiringuito Sonrojo, ubicado a pie de playa, ha brillado con su carta mediterránea y su ambiente relajado junto al mar turquesa de Cala Llonga, convirtiéndose en uno de los favoritos de la temporada tanto para residentes como para turistas.

Sonrojo es uno de esos chiringuitos en los que disfrutar de la gastronomía y el paisaje de Ibiza. / Hyde y Mondrian

Además, el acceso directo a Formentera desde el muelle ubicado justo debajo del hotel, ha reforzado el posicionamiento de Cala Llonga como nexo privilegiado entre las dos islas.

Justo debajo de los hoteles hay un pequeño muelle al que llegan barcos que van a Formentera. / Hyde y Mondrian

Este verano, Cala Llonga ha recibido visitantes de todo el mundo, muchos de ellos sorprendidos por la belleza del lugar y su privilegiada ubicación, aún desconocida para muchos viajeros habituales de la isla. El objetivo de Hyde y Mondrian Ibiza seguirá siendo mostrar una cara diferente de la isla, a través de un enclave tan especial como Cala Llonga.