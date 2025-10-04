La feria náutica crece en número de marcas, astilleros, modelos y tamaño de los barcos

El Salón Náutico Internacional de Barcelona arranca una nueva edición con la mirada puesta en elevar la calidad y variedad de su oferta y en proponer una experiencia más exclusiva para los amantes del mar. La cita reunirá la mayor concentración de barcos de gran eslora de los últimos años, ampliará su espacio al muelle de Barcelona, contará con embarcaciones de astilleros de referencia mundial y con presentaciones internacionales, además de estrenar zonas como el Village, un punto de encuentro social y de negocios con propuestas gastronómicas de alto nivel.

La muestra flotante es una ocasión para ver de cerca multitud de barcos. | FOTOS: FIRA DE BARCELONA

Organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), el certamen celebrará su 62ª edición del 8 al 12 de octubre. Reunirá a unos 200 expositores y cerca de 500 embarcaciones, 130 de ellas en exposición flotante. Una muestra que, por su variedad de modelos y esloras, se perfila como la más completa hasta ahora y que despierta gran interés entre armadores y aficionados a la náutica de Ibiza y Formentera, atentos a las novedades del sector.

La cita náutica de Barcelona es toda una experiencia para los amantes del mar.

El salón contará con la participación de astilleros y marcas de prestigio internacional, que presentarán innovaciones en diseño, tecnología y sostenibilidad. Entre ellas sobresale la presentación mundial del Horizon FD100, un superyate de 31 metros de eslora que se espera sea una de las atracciones de esta edición.

El salón contará con la participación de astilleros y marcas de prestigio internacional, que presentarán innovaciones en diseño, tecnología y sostenibilidad.

Este año también crece el número de fabricantes y modelos en exposición, con un claro protagonismo de los barcos de gran eslora (16-30 metros), que representarán un 24% del total. El muelle de Barcelona se suma por primera vez al recorrido del salón, que también ocupará el muelle de la Fusta y parte de los muelles de España, Dipòsit y Sota Muralla en Marina Port Vell. Para facilitar la visita, un barco lanzadera eléctrico de De Antonio Yachts conectará los muelles de Barcelona y España, permitiendo un recorrido circular de 360 grados.

«El salón de este año marca un punto de inflexión, con barcos de mayor eslora y contenidos más exclusivos como el Village, que debutará en 2025», señala el presidente, Luis Conde.

La vertiente profesional también tendrá un papel destacado. El Edifici Terminal Drassanes acogerá del 8 al 11 de octubre un completo programa con más de 30 sesiones entre conferencias y mesas redondas, en las que un centenar de expertos analizarán los grandes retos del sector: innovación, sostenibilidad y el impulso de la economía azul.

Los debates girarán en torno a cuestiones clave como la electrificación de embarcaciones, la navegación sin emisiones, las oportunidades que brinda la Inteligencia Artificial, el papel de la robótica marina en la investigación oceanográfica, el mantenimiento sostenible de instalaciones y flotas, la navegación responsable o el uso de plataformas digitales para planificar rutas de grandes yates. Aspectos de enorme interés para empresas y profesionales que encuentran en el salón un escaparate privilegiado.

Más allá de la pasión por el mar, la náutica es también un sector estratégico para la economía. «Estamos en un momento de transformación y el Salón Náutico de Barcelona es un apoyo clave para reforzar la innovación, la internacionalización y la competitividad de nuestras empresas», destaca Jordi Carrasco, director general de ANEN.

Según los datos de esta asociación a partir de la Dirección General de la Marina Mercante, entre enero y agosto se matricularon en España 4.084 embarcaciones de recreo, un 5,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Una tendencia que refuerza la importancia de citas como la de Barcelona, que despierta un gran interés en el sector náutico pitiuso.