Especial Salón Náutico de Barcelona 2025 | Presencia ibicenca

Exhibición de tendencias

La náutica es un sector estratégico para la economía.

Redacción Ibiza

Dos de las empresas náuticas de Ibiza que estarán presentes en el Salón Náutico Internacional de Barcelona con las marcas que representan en las Pitiusas son Motonáutica Ibiza y Supermercado Náutico.

