El pasado miércoles, el Club Náutico Santa Eulalia llevó a cabo la presentación de equipos del club, en una tarde festiva y llena de emociones. Para esta campaña 2025-2026, el CNSE cuenta con más de un centenar de deportistas entre las secciones de vela, natación, piragüismo y pesca. El escenario elegido fue el Teatro España, donde Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària, abrió el acto, durante el cual se galardonaba a los mejores de cada disciplina deportiva: Mateo Delgado (vela), Renee Álvarez (natación), Fidel Griffith (piragüismo), Lucas Guasch (pesca).

El reconocimiento a los mejores deportistas del CNSE. | CNSE

También se otorgaron premios a cada sección a los deportistas más votados por sus compañeros: Beltrán Palacios (vela), Fran Pérez (natación), Alba Guerra (piragüismo) y Antonia Castro (pesca).

Imagen de varios directivos que acudieron al acto. | CNSE

Se otorgaron varios reconocimientos entre otros premios, a destacar el de mejor colaborador, que fue para Santa Eulalia Ferrys, y el de mejor patrocinador, que se otorgó a Blue Marlin Ibiza. En total se repartieron más de una treintena de galardones.

El Club Náutico Santa Eulalia presenta sus equipos y realiza su gala deportiva

Además, dentro de los premios se incluyeron galardones que premian otros méritos más allá de los deportivos, como el premio a mejor persona voluntaria, que fue para Daniel Juan. Además de su labor como directivo, siempre está dispuesto a ayudar, ya sea cocinando una paella, preparando una chocolatada o haciendo lo que haga falta para que la gran familia del club pueda seguir compartiendo momentos de encuentro y convivencia. O el premio especial de este año, que fue para José Marí, actual socio de honor y presidente de la entidad desde 1995 hasta 2024, quien ha tenido un papel fundamental en la historia del club, por su dedicación, su compromiso y su buen hacer al frente del Club Náutico Santa Eulalia, no solo durante la pasada temporada, sino a lo largo de 30 años.

Un momento emocionante fue cuando se celebró el 25º aniversario de la sección, donde se hizo un reconocimiento al primer equipo de 1999-2000, a todos los entrenadores que han pasado por la sección y a los medallistas que han logrado medalla nacional desde 1999. Asimismo, se hicieron menciones especiales a los deportistas que lograron medallas en los diferentes campeonatos de Baleares y de España. El nuevo presidente del club, José B. Guasch, estuvo al frente de la entrega de galardones a la Real Federación Española de Natación, la Federación Balear, el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell Insular de Ibiza, en reconocimiento al apoyo constante de estas instituciones a lo largo de los 25 años de trayectoria del equipo de natación.

Asimismo, el presidente del club dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los colaboradores y patrocinadores —empresas locales de la isla— cuyo papel ha sido fundamental para que los proyectos de la entidad sigan desarrollándose y creciendo. José B. Guasch concluyó su discurso en la gala dando la bienvenida a la nueva temporada y agradeciendo la confianza de los más de 100 deportistas que vestirán la camiseta y los colores del club, representando tanto a la entidad como al municipio. También destacó el papel esencial de las familias que apuestan por el deporte como una de las mejores contribuciones al futuro de sus hijos.

No quiso dejar de reconocer la gran labor del equipo técnico que compone el club en cada una de sus secciones, destacando especialmente el trabajo de Maite Cuenca al frente de la gestión de numerosos proyectos, así como el papel fundamental de Elena Amorós y Sandra Sánchez en al apoyo a la gestión para el desarrollo y el buen funcionamiento de la amplia programación con la que cuenta el Club Náutico Santa Eulalia. Como cierre de la gala, y con la colaboración de diferentes entidades, familiares y colaboradores, se celebró un gran sorteo entre los deportistas asistentes, repartiendo más de 45 premios.