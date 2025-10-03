Mantenimiento, equipamiento y venta de barcos deportivos

Supermercado Náutico se ha consolidado como el referente de la isla en venta, mantenimiento y equipamiento de embarcaciones deportivas.

La embarcación Wellcraft 28 ofrece múltiples configuraciones para pesca, relax, socialización y pernocta.

Distribuidor de Wellcraft

El Menorquín 55 Flybridge presenta un elegante equilibrio entre tradición y modernidad.

Este año marca un hito para Supermercado Náutico ya que se ha convertido en distribuidor oficial de Wellcraft, una de las marcas americanas más icónicas del sector, reconocida por su potencia, su diseño vanguardista y su espíritu aventurero.

En el Salón Náutico de Barcelona, se podrán conocer dos modelos que prometen marcar tendencia:

- Wellcraft 28 (Speedster, T-Top y Explorer): con 8,56 metros de eslora y capacidad para superar los 50 nudos, ofrece múltiples configuraciones para pesca, relax, socialización y pernocta.

- Wellcraft 38: una imponente embarcación de carácter deportivo que combina velocidad, estabilidad y comodidad, pensada para quienes buscan dar un salto en prestaciones y sensaciones.

Con estas incorporaciones, Supermercado Náutico reafirma su compromiso de poner al alcance de sus clientes la mejor selección de embarcaciones internacionales.

Cita en Barcelona: La compañía cuenta con un gran stock de efectos navales Esta cita es una excelente oportunidad para conocer las innovaciones de los grandes astilleros internacionales. Supermercado Náutico cuenta con el mayor stock de efectos navales de la isla. Su pasión por el mar, unida a una filosofía basada en la innovación y la confianza, le ha permitido crecer para dar respuesta inmediata a cualquier necesidad en tierra o mar.Distribuidor oficial de reconocidas marcas como Wellcraft, Beneteau y Sasga. La compañía ibicenca estará presente en el Salón Náutico para asesorar, acompañar y compartir con sus clientes y con los aficionados a la náutica su pasión por el mar. Los profesionales de Supermercado Náutico estarán en el Moll de la Fusta en el stand C42 con Sasga y Wellcraft y en el Muelle de España en los stands 14A – 15A con la embarcaciones de Beneteau.

Sasga: tradición mediterránea

El sello mediterráneo tendrá su protagonismo con Sasga Yachts, que presentará en el stand C42 del Moll de la Fusta dos de sus joyas más:

- Menorquín 35, ideal para quienes desean revivir la esencia del llaüt con el confort de la náutica moderna.

- Menorquín 48 Flybridge, un elegante equilibrio entre tradición y modernidad, con amplios espacios y un puente alto que invita a disfrutar del mar desde otra perspectiva.

Beneteau: veleros y motoras

La oferta se completa con la innovación de Beneteau, presente tanto en vela como en motor. En el Muelle de España (stands 14A – 15A) se mostrarán los nuevos veleros, entre ellos el First 30, el Oceanis 47 y el Oceanis 52.

Además, en el Moll de la Fusta (stand 16A) se exhibirá su gama de motoras, con propuestas tan versátiles como:

- Flyer 8 SUNdeck, Flyer 9 SUNdeck y Flyer 10, perfectas para salidas deportivas y escapadas de fin de semana.

- Antares 8, 9 y 12 Coupé – New, una gama totalmente renovada.

- Swift Trawler 37 y Swift Trawler 54, pensados para quienes buscan largas travesías con el máximo confort.