Barcos idóneos para las aguas pitiusas

Motonáutica Ibiza acudirá al Salón Náutico de Barcelona, que se celebra del 8 al 12 de octubre, donde presentará las novedades de las marcas que representa en Ibiza y Formentera, como Capelli, Suzuki, Joker y Saver.

La embarcación Saver 330 WA destaca como uno de los modelos con mejor relación entre calidad y precio del mercado con una eslora de 10,70 metros.

Capelli, confort y diseño

El astillero italiano, de la mano de su importadora en España, Movilmotors, presentará su nuevo modelo Capelli Tempest 800 Open. Esta nueva versión de una de sus esloras más populares, es una embarcación versátil y cómoda que combina funcionalidad, confort y estilo en un diseño innovador y multifuncional. Un ambiente espacioso y atractivo, cuidadosamente diseñado para garantizar la máxima usabilidad y practicidad a bordo. La distribución de la cubierta presenta el clásico sofá en forma de C de generosas dimensiones. La popa, rediseñada, alberga plataformas de baño de gran tamaño. El puesto de gobierno cuenta con una prominente consola, personalizable con instrumentos de a bordo, y un amplio panel de instrumentos diseñado para la instalación de un plotter de hasta 12 pulgadas. El espacioso solárium de proa esconde un amplio compartimento de almacenamiento debajo. En la parte delantera de la consola, una práctica puerta con asiento y respaldo da acceso al área debajo de la consola. Esta área puede utilizarse como espacio de almacenamiento y puede equiparse con un WC marino.

Suzuki, motores fueraborda

Suzuki sorprende esta temporada con el lanzamiento de la nueva Serie Stealth Line™, una gama de motores fueraborda en un espectacular acabado negro mate, concebidos para quienes buscan destacar no solo en el agua, sino también en diseño y sofisticación. Un acabado que transmite fuerza y refinamiento, capaz de seducir a los navegantes que buscan un toque luxury en su embarcación.

Joker destaca por el espacio

Joker Boats Iberia expondrá las embarcaciones Joker Clubman 32 y Joker Coaster 650. El Clubman 32 está diseñado para satisfacer a quienes buscan una embarcación maniobrable para pernoctar. El Clubman 32 incluye en la popa un asiento en forma de U de la versión Open, esencial para garantizar la comodidad y la protección que ofrecen los altos respaldos de fibra de vidrio. La amplia mesa de popa se transforma en solárium con el cojín incluido de serie. La novedad en cubierta es el solárium de proa, alto, ancho y cómodo gracias al nuevo diseño de los modelos Joker Boat: una estructura sólida que resulta en un amplio espacio en la cabina.

Saver: calidad y precio

El astillero italiano tendrá en exposición los modelos Saver 330 WA, Saver 870 WA, Saver 750 WA y Saver 585 Open. La Saver 330 WA destaca como uno de los modelos con mejor relación calidad y precio del mercado en su sector de eslora (10’70 m). Con una distribución interior inigualable en confort y espacios amplios, hace que sus 12 ocupantes de capacidad máxima tengan toda la comodidad de un yate pequeño con la maniobrabilidad y deportividad de una motora grande. Con una motorización de una pareja de motores fueraborda de 300 hp, es capaz de alcanzar los 40 nudos con un consumo total por debajo de los 100 l/h. Su hermana pequeña, la Saver 870 WA ofrece una motora deportiva de casi 9 m de eslora real que, gracias a su eslora homologada por debajo de los 8 m, no tiene que pagar el impuesto de matriculación.