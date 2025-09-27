FIVE Holdings impulsa su expansión con una financiación de 460 millones de dólares

FIVE Holdings ha dado otro paso audaz en su camino de crecimiento al asegurar una línea de crédito renovable (RCF) de 460 millones de dólares con las principales instituciones financieras Commercial Bank of Dubai, AAIB y Santander.

Destino Five Ibiza registró una ocupación del 84%. | | FIVE HOLDINGS

El acuerdo permite a FIVE amortizar de forma anticipada su bono de 350 millones de dólares, reduciendo de manera significativa su coste de financiación. Tras el pago y con más de 300 millones de dólares de liquidez disponible, FIVE obtiene la libertad de invertir en crecimiento, reaccionar con agilidad ante nuevas oportunidades y reforzar su posición como referente en hospitalidad experiencial. El Grupo mantiene su compromiso de consolidar su presencia en Ibiza y expandirse en Estados Unidos, Asia y los Emiratos Árabes Unidos.

Resultados sólidos

En los dos últimos años, los ingresos han pasado de 462 millones de dólares en el ejercicio 2023 a 589 millones (+28%) en el ejercicio 2024, mientras que el EBITDA aumentó de 178 millones de dólares a 208 millones de dólares (+17%).

Este hito se suma al rendimiento financiero constante de FIVE. En el primer semestre de 2025, los ingresos crecieron un 21% hasta 298 millones de dólares, mientras que el EBITDA subió un 24% hasta 105 millones de dólares.

Excelencia financiera

Los hoteles de Dubái alcanzaron 177 millones USD en ingresos (+24% interanual) y 73 millones en EBITDA (+25% interanual) en el primer semestre de 2025, mientras que The Pacha Group generó 43,2 millones de euros en ingresos (+14% interanual) y 13,1 millones de euros en EBITDA (+26% interanual).

Los aspectos destacados en Dubái incluyen:

- Habitaciones de hotel: 85% de ocupación con un RevPAR de 310 USD (+2% interanual) y un ARR de 363 USD (+5% interanual).

- Restauración y eventos: ingresos F&B de 36,4 millones de USD (+18%), eventos sociales 45,3 millones de USD (+12%), eventos en vivo 10,6 millones de USD (nueva línea), ticket medio de 86 USD (+18% interanual).

- Actividad de clientes: 1.074.429 asistentes en el primer semestre de 2025 (+10% interanual), reflejando la fuerte demanda en restaurantes y espacios sociales.

Consolidación en Ibiza

Igualmente transformadora ha sido la integración del icónico Pacha Group, adquirido en 2023 por 302,5 millones de euros. En el primer semestre de 2025, los ingresos alcanzaron 43,2 millones frente a 37,8 millones en 2024, mientras que el EBITDA aumentó un 26% hasta 13,1 millones.

Los aspectos destacados en Ibiza son:

Pacha Nightclub organizó 64 eventos en el segundo trimestre con 222.018 asistentes (+25% interanual), lo que impulsó el aumento de ingresos por evento.

Destino Five Ibiza alcanzó un ADR de 533 euros con una ocupación del 84%.

Pacha Hotel registró un 87% de ocupación y un RevPAR de 223 euros, un aumento del 76% interanual.

Estas cifras reflejan el atractivo global perdurable de Pacha y la capacidad de FIVE para escalar de forma rentable la hospitalidad basada en el entretenimiento.

Hospitalidad experiencial

Este modelo integrado se alinea perfectamente con las tendencias globales de viajes. Los viajeros ya no buscan únicamente habitaciones; quieren experiencias inmersivas y llenas de energía que combinen hospitalidad, gastronomía y entretenimiento. Mientras muchos apenas empiezan a reconocer esta tendencia, FIVE se adelantó creando el concepto de ‘VIBLE’ para su sello ‘Vibe at FIVE’ ya en 2018. Al construir un ecosistema único que integra de forma fluida gastronomía, vida nocturna y eventos en vivo, FIVE supera constantemente a sus competidores y establece nuevas referencias en turismo experiencial.

Respaldo de los bancos

Kabir Mulchandani, presidente y CEO de FIVE Holdings, comentó que: «El respaldo de los principales bancos internacionales a esta operación confirma sin fisuras su confianza en la visión y la solidez financiera de FIVE Holdings. Nuestros socios bancarios, que se alinearon con nuestra visión como pioneros, han sido fundamentales para impulsar el crecimiento de FIVE. En FIVE identificamos desde el principio el poder transformador de la hospitalidad experiencial, donde la gastronomía en vivo y el entretenimiento de alta energía impulsado por la música electrónica convergen. Esto no es solo una tendencia; es el futuro del turismo global. Nuestra posición actual no es fruto de la casualidad, sino el resultado de una estrategia audaz y visionaria, concebida y ejecutada desde 2018».

De Dubái a Ibiza, y pronto en toda España, Asia, Estados Unidos y los EAU, FIVE Holdings no solo está ampliando su huella, sino que está moldeando el futuro del entretenimiento experiencial global, redefiniendo la forma en que el mundo vive, cena y celebra.