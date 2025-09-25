Las Dalias impulsa una jornada de limpieza de playa en Cala Llenya: “Menos plástico, más posidonia”

El próximo domingo 28 de septiembre, Las Dalias convoca a residentes y visitantes a sumarse a una nueva edición de su Beach Clean Up, una acción comunitaria que busca cuidar las playas y la biodiversidad de la isla.

Bajo el lema “Menos plástico, más posidonia”, la actividad se desarrollará en la playa de Cala Llenya de 11:00 a 13:00 horas, con el objetivo de reducir la contaminación plástica y proteger a la posidonia oceánica, patrimonio natural de Ibiza y auténtico pulmón del Mediterráneo.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Sloppy Tunas, marca que transforma residuos en moda consciente y cuyos bañadores se fabrican con plástico reciclado recogido de las costas del Mediterráneo: siete botellas dan vida a una prenda. El proyecto nació en 2017 en las Islas Baleares y hoy sigue apostando por el diseño sostenible y la producción íntegramente en la península ibérica.

Para los más pequeños, la jornada contará con la presencia de Dali, el títere de Las Dalias, y la Sirena, que narrarán historias junto a Susana Paz, creadora del canal de YouTube “Los Mundos de Sonrisas” en defensa de la limpieza de los mares.

Esta acción no solo es una oportunidad para actuar por el planeta, sino también para fortalecer los lazos comunitarios en torno a un propósito compartido: mantener las playas de Ibiza limpias y vivas para las generaciones futuras.