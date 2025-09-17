Votación popular para elegir a la Mejor Start Up

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell regresan en una segunda edición que se celebrará el próximo 30 de septiembre en la finca Son Mir. La cita, organizada por Diario de Mallorca, tiene como objetivo reconocer la labor de aquellas empresas de Balears que contribuyen a la creación de riqueza y empleo. Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell concederán ocho distinciones, tras la deliberación de un jurado formado por un grupo de expertos de diferentes instituciones y empresas. Las categorías principales son ‘Empresa del Año’ y ‘Empresario del Año’, patrocinadas por Banco Sabadell. A éstas se les suman otras seis: ‘Empresa +Familiar’, patrocinado por Hormort; ‘Empresa +Sostenible’, patrocinado por Vueling; ‘Empresa +Internacional’, patrocinado por HO Grup; ‘Empresa con mayor Impacto Social’, patrocinado por ASIMA; y ‘Trayectoria Empresarial, patrocinado por Ubico.

La octava categoría, el Premio Startup, es la única que se elegirá por votación popular del 18 al 22 de septiembre. Con este premio, Banco Sabadell quiere reconocer el emprendimiento y la innovación de nuevos proyectos empresariales. La originalidad y la fortaleza de la propuesta de valor, el carácter innovador de su línea de negocio, su desarrollo tecnológico, la escalabilidad de su modelo y su contribución a la mejora de la vida de los ciudadanos; son algunos de los criterios a tener en cuenta a la hora de votar a las candidatas. Así mismo, se valorará el impacto económico de su actividad y los éxitos cosechados en el último año.

Las empresas que optan al Premio Mejor Start Up ofrecen soluciones tecnológicas que facilitan el trabajo o mejoran la vida de las personas en campos como la alimentación, la sanidad y la navegación .

Alimentomica centra su actividad en la investigación y en el desarrollo de nuevos compuestos, tecnologías y prácticas innovadoras que permitan mejorar la alimentación y la salud de las personas. El proyecto nació en 2011 como empresa spin-off de base tecnológica de la UIB, promovida por el Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición, y Biotecnología, Por su parte,

Callendary se presenta como un Call Center 4.0 para profesionales de la salud física y mental. Su propuesta se ha diseñado para clínicas de fisioterapia, psicología y similares que necesiten un servicio de recepcionista para gestionar sus citas. Para ello, combina innovación tecnológica y operadores expertos.

Searebbel revoluciona la industria de la navegación de recreo como marca digital líder que permite a disfrutar sin esfuerzo de experiencias en el mar. A través de la digitalización simplificar y democratizar esta actividad de recreo.