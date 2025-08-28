Pacha Hotel convierte a Ibiza en referente de la hotelería sostenible

Pacha Hotel ha marcado un hito en la historia de Ibiza al convertirse en el primer y único establecimiento de la isla en obtener la certificación LEED Platino, la máxima distinción en materia de sostenibilidad otorgada por el U.S. Green Building Council (USGBC) y administrada por Green Business Certification Inc. (GBCI).

Con 83 puntos de valoración, el hotel se posiciona como un referente global en edificios sostenibles y establece un nuevo estándar en hospitalidad eco-consciente. Más allá de un reconocimiento honorífico, este logro simboliza un firme compromiso con la preservación del entorno natural y cultural de Ibiza.

Reducción de emisiones y consumo responsable

En 2024, Pacha Hotel redujo sus emisiones de carbono en un 39% tras adoptar operaciones 100% con Energía Verde, lo que mejoró la calidad del aire y ofreció un entorno más saludable a residentes y visitantes. A ello se suma una disminución del 7% en el consumo de agua, un recurso crítico en plena temporada turística.

El establecimiento también impulsa la economía local a través del programa 0KM Ibiza, que prioriza a proveedores de la isla para disminuir el impacto del transporte y apoyar a la comunidad.

Kabir Mulchandani, presidente de The Pacha Group, destacó la importancia del reconocimiento: “estamos encantados de ser el primer hotel en Ibiza en lograr la certificación LEED Platino. Este hito refleja nuestra dedicación a crear experiencias inolvidables priorizando la responsabilidad medioambiental, asegurando que el espíritu de Ibiza perdure para las futuras generaciones”.

En la misma línea, Jaydeep Anand, director de Desarrollo y Sostenibilidad del grupo, subrayó: “alcanzar el nivel LEED Platino en Pacha Hotel marca un nuevo estándar para la sostenibilidad en Ibiza. Este logro reafirma el liderazgo de The Pacha Group en innovación verde, demostrando que nuestro ecosistema global de entretenimiento puede prosperar priorizando a la madre naturaleza”.

Liderazgo en hospitalidad y entretenimiento sostenible

Fundado en 1973, The Pacha Group se ha consolidado como un sello global de estilo de vida ligado a la música, el entretenimiento y la hospitalidad. Con espacios icónicos como Pacha Ibiza, Destino Five Ibiza y Pacha Hotel, el grupo apuesta por integrar experiencias de todo tipo con un compromiso medioambiental real.

Actualmente, tanto Destino Five Ibiza como Pacha Ibiza trabajan para obtener también la certificación LEED Oro o superior, reforzando así su papel como líderes en lujo sostenible.

Situado a pocos pasos del legendario club Pacha Ibiza, Pacha Hotel combina un diseño elegante y minimalista con un acceso privilegiado a la vida nocturna de la ciudad. Su nueva certificación LEED Platino lo consolida como pionero, demostrando que la hospitalidad ibicenca puede convivir en armonía con la sostenibilidad.